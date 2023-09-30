杭州亞運｜壁球女團決賽爭金　有線HOY TV免費直播（附香港隊焦點賽程／持續更新）

杭州亞運會將在9月23日開幕，香港代表團將派出歷來最多的860多名運動員參賽，當中包括多位著名以及在個人項目取得過成就的運動員，包括在東京奧運奪得獎牌的劍擊代表張家朗，以及在游泳項目的何詩蓓等。而其中一些的項目，亦在23日開幕前展開。有線HOY TV將會免費直播部份的港隊賽事。
今屆賽事已經完成了一半的比賽，香港的游泳隊、劍擊隊以及場地單車隊都先後完成了比賽。當中劍擊隊交出1金1銀7銅的成績，而泳隊亦在何詩蓓獨取5面獎牌下，共攬6面獎牌。累積香港運動員已取得5金13銀18銅的戰績。在周五的比賽，香港女子壁球隊成功打入決賽，肯定會再添獎牌，而同樣打入決賽，還有電競隊。
馬術三項賽事展開
壁球隊周末（30日）將接力為港增添獎牌，女隊會在團體決賽面對強敵的馬來西亞，作為爭取衞冕的最後一關。而在馬術項目，早前在盛裝舞步協助香港贏得團體銅牌的何苑欣，會與林立信、蘇昱軒及凌慇出戰馬術三項的個人及團體賽，而周末先會進行盛裝舞步。
另外田徑項目，香港100米欄女跑手呂麗瑤將會登場，而王蘊妮亦會在滾軸溜冰的女子10000米速滑上陣。
香港運動員賽程（9月30日）
壁球：
女子團體決賽：香港對馬來西亞
電子競技：
夢三國2決賽：香港對中國
和平精英準決賽
高爾夫球：
男子個人及團體：黑純一、許龍一、張雄熙
女子個人及團體：韓紫琳、劉弦
國際象棋：
男子團體
女子團體
籃球：
男子分組賽：香港對中國
壘球：
排名賽：香港對泰國
滾軸溜冰：
女子10000米速滑：王蘊妮
馬術：
三項團體及個人賽盛裝舞步：蘇昱軒、凌慇、林立信、何苑欣
排球：
女子分組賽：香港對日本
獨木舟：
男子500米雙人艇：蘇柏賢、張棹皓
男子1000米單人艇：張子衝
乒乓球：
男子單打八強：黃鎮廷
男子雙打八強：何鈞傑／黃鎮廷
女子雙打八強：杜凱琹／朱成竹
橋牌：
男子團體：何凱桐、何煒霖、黎偉傑、麥國輝、施純森、招偉立
女子團體：陳佩怡、鄧芷妍、董秀賢、顧可容、黃慧敏、楊凱寧
混合團體：陳淑琼、陸依阳、萬貝怡、王干、葉英傑、鄭子全
三人籃球：
女子資格賽：香港對日本
田徑：
男子100米：李康傑、石錦程
男子跳遠：陳銘泰、高皓塱
女子100米：江俊淇、梁筠宜
女子100米欄：呂麗瑤、盛楚殷
三項鐵人：
女子組：彭詩雅
圍棋：
男子團體
女子團體
象棋：
混合團體
香港焦點運動員賽事：
9月30日
璧球：
男子團體決賽
女子團體決賽
籃球：
男子籃球分組賽：香港對中國
田徑：
女子100米跨欄預賽：呂麗瑤
10月1日
田徑：
女子100米跨欄決賽：呂麗瑤
足球：
男子八強：香港對伊朗
10月2日
羽毛球：
混合雙打：鄧俊文／謝影雪、李晉熙／吳芷柔
10月4日
璧球：
混合雙打四強
男子單打四強
女子單打四強
10月5日
璧球：
混合雙打決賽
男子單打決賽
女子單打決賽
空手道：
女子個人型：劉慕裳
10月6日
羽毛球：
男子單打四強
混合雙打四強
10月7日
羽毛球：
男子單打決賽
混合雙打決賽
10月8日
閉幕典禮