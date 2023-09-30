杭州亞運｜壁球女團決賽爭金　有線HOY TV免費直播（附香港隊焦點賽程／持續更新）

杭州亞運會將在9月23日開幕，香港代表團將派出歷來最多的860多名運動員參賽，當中包括多位著名以及在個人項目取得過成就的運動員，包括在東京奧運奪得獎牌的劍擊代表張家朗，以及在游泳項目的何詩蓓等。而其中一些的項目，亦在23日開幕前展開。有線HOY TV將會免費直播部份的港隊賽事。

今屆賽事已經完成了一半的比賽，香港的游泳隊、劍擊隊以及場地單車隊都先後完成了比賽。當中劍擊隊交出1金1銀7銅的成績，而泳隊亦在何詩蓓獨取5面獎牌下，共攬6面獎牌。累積香港運動員已取得5金13銀18銅的戰績。在周五的比賽，香港女子壁球隊成功打入決賽，肯定會再添獎牌，而同樣打入決賽，還有電競隊。