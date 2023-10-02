杭州亞運｜壁球男單內訌戰兩港將八強相遇　有線HOY TV免費直播（附香港隊焦點賽程／持續更新）

杭州亞運會將在9月23日開幕，香港代表團將派出歷來最多的860多名運動員參賽，當中包括多位著名以及在個人項目取得過成就的運動員，包括在東京奧運奪得獎牌的劍擊代表張家朗，以及在游泳項目的何詩蓓等。而其中一些的項目，亦在23日開幕前展開。有線HOY TV將會免費直播部份的港隊賽事。
香港運動員在杭州亞運持續好表示，至今港隊已獲得6金15銀23銅，在獎牌榜排第9。周一（3日）乒乓球隊憑黃鎮廷取得一面銅牌，而田徑項目香港亦憑俞雅欣取得歷來首面跳遠的銅牌，再次創下香港運動員在亞運的歷史。
壁球陳善鈺八強再遇女團決賽勁敵
在周一羽毛球男單首圈出現港隊內訌戰之後，周二（3日）在壁球也有同樣狀況。香港的劉子均會在八強對梁子軒，二人只有一個可以打入四強，但由於比賽沒有銅牌戰，故他們也肯定有一個會獲得獎牌。而壁球的女單，陳善鈺及何子樂會分途出戰女單八強，其中陳善鈺將再次遇上馬來西亞的賓迪艾絲文（Aifa Binti Azman），這位馬來西亞好手，在女團決賽就是擊敗陳善鈺，令港隊只獲銀牌。而何子樂會對日本的對手。
另外，公路單車項目周二展開，香港的劉允祐及梁穎儀會出戰個人計時賽。而羽毛球周二會上演男女單及女雙的第二圈賽事。
香港運動員賽程（10月3日）
板球：
男子八強：香港對巴基斯坦
棒球：
男子第二階段分組：香港對中華台北
彈床：
男子個人賽：李冠煒、賴舜熺
壁球：
男子單打：劉子均、梁子軒
女子單打：陳善鈺、何子樂
混雙分組賽：湯芷穎／鄧銘漮、李嘉兒／黃祉謙
公路單車：
男子個人計時賽：劉允祐
女子個人計時賽：梁穎儀
國際象棋：
男子團體
女子團體
攀石：
男子個人速度賽：陳翔志、黃卓楠
橋牌：
男子團體：何凱桐、何煒霖、黎偉傑、麥國輝、施純森、招偉立
女子團體：陳佩怡、鄧芷妍、董秀賢、顧可容、黃慧敏、楊凱寧
曲棍球：
女子分組賽：香港對印度
水球：
男子小組賽：香港對新加坡
田徑：
女子4x100米接力：陳佩琦、江俊淇、李紫桃、梁筠宜、羅芷元
女子跳高：鍾慧欣、黃沅嵐
跳水：
男子3米板：阮柏彥
象棋：
男子個人賽：鄭彥隆、黃學謙
女子個人賽：林嘉欣
羽毛球：
男子單打：李卓耀
女子單打：梁珈穎、盧善恩
女子雙打：呂樂樂／吳詠瑢、楊雅婷／楊霈霖
香港焦點運動員賽事
10月4日
璧球：
混合雙打四強
男子單打四強
女子單打四強
男子足球四強對日本
10月5日
璧球：
混合雙打決賽
男子單打決賽
女子單打決賽
空手道：
女子個人型：劉慕裳
10月6日
羽毛球：
男子單打四強
混合雙打四強
10月7日
羽毛球：
男子單打決賽
混合雙打決賽
10月8日
閉幕典禮