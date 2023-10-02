杭州亞運｜壁球男單內訌戰兩港將八強相遇　有線HOY TV免費直播（附香港隊焦點賽程／持續更新）

杭州亞運會將在9月23日開幕，香港代表團將派出歷來最多的860多名運動員參賽，當中包括多位著名以及在個人項目取得過成就的運動員，包括在東京奧運奪得獎牌的劍擊代表張家朗，以及在游泳項目的何詩蓓等。而其中一些的項目，亦在23日開幕前展開。有線HOY TV將會免費直播部份的港隊賽事。

香港運動員在杭州亞運持續好表示，至今港隊已獲得6金15銀23銅，在獎牌榜排第9。周一（3日）乒乓球隊憑黃鎮廷取得一面銅牌，而田徑項目香港亦憑俞雅欣取得歷來首面跳遠的銅牌，再次創下香港運動員在亞運的歷史。