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體育
2023-10-09 04:30:47
日報

杭州亞運｜大擸8金16銀29銅 港隊再創歷史

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杭州亞運昨圓滿結束，中國香港亞運代表團今屆成績突破高位，累積8金16銀29銅合共53面獎牌，金牌數目追平歷來最多，獎牌數目則達到歷史新高；當中劍擊與游泳項目大豐收，分別取得合共9面及7面獎牌，成港隊獎牌大戶。團長霍啟剛總結今屆港隊表現，以「突破自我、創造歷史」來形容，聲言對港隊未來充滿信心。

劍擊隊在今屆亞運勁得1金1銀7銅，「世一劍神」張家朗在男子個人花劍稱霸；再配合隊友蔡俊彥、楊子加及崔浩然在團體賽中得銅，而女子團體重劍得銀。蔡俊彥男花個人摘銅及何瑋桁男重個人銅牌，然後是男團重劍、陳諾思女子個人花劍、江旻憓女子個人重劍、女子團體花劍都得到季軍，實現「多點開花」。港隊三大劍種都有獎牌落袋，展現劍擊隊步入全盛輝煌年代，再劍指明年巴黎奧運。

游泳項目在另一「世一」何詩蓓帶領下，亦取得優異成績，合共2金2銀3銅；當中何詩蓓個人在女子100米及200米自由泳奪金，50米自由泳及50米蛙分奪銀、銅，還有跟隊友在兩個接力賽奪銅牌，激動人心。男將何甄陶在男子50米自由泳得銀，則是游泳港隊近25年來首面男子游泳項目獎牌。

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多個項目獲得好成績

正如團長霍啟剛所講，今屆港隊得獎項目「好闊」，除了傳統強項外，亦有不少新項目冒起，象徵着香港體育有重大進步與發展，許龍一首度在高爾夫球稱霸奪金，並帶領男子團體得銅；電競港隊又能在《夢三國2》奪亞，而男子欖球隊成功衛冕金牌等，令港隊感到鼓舞。

此外，正處交接期的單車隊，步入「後李慧詩年代」，有舊將楊倩玉異軍突起，在女子公路賽奪金；被譽為「李慧詩接班人」的李思穎則拿下2銀1銅，展現全能技術及強大潛力；加上梁嘉儒與劉允祐分別在男子全能賽及男子公路個人計時賽多添1銀1銅，總算成功接班，單車港隊踩入新時代。

同樣處換班時期的壁球隊，亞錦賽冠軍小將陳善鈺擔大旗，在女子單打勇戰得亞，兼與隊友何子樂、湯芷穎及李嘉兒贏得女團亞軍；同時包括梁子軒的男單、男子團體及混合雙打都能多添銅牌，象徵大軍順利交棒，挑戰高峰。

港隊在今屆各賽事繼續展現無比拚勁；羽毛球混雙鄧俊文與謝影雪奮戰無緣4強，但「阿雪」帶病在16強戰堅持作戰一幕令人動容。男足港隊在8強戰創造出今屆男足項目最驚人冷門，以1比0殺敗爭金分子伊朗，令全港球迷市民聚焦及一同集氣，團結港人，都是港隊在今屆亞運的一大得着。

獎牌榜方面，主場的國家隊成大贏家，共奪383面獎牌，包括201金、111銀、71銅，日本得52金(總獎牌188面)排第二，南韓42金(總獎牌190面)排第三，中華台北19金(總獎牌67面)排第六，中國香港以8金(總獎牌53面)排第十二。

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