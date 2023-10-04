杭州亞運｜撐港足創奇蹟！亞運4強硬撼日本

集氣撐港足！歷史性打入了杭州亞運男足4強的香港U23，今天黃昏將在準決賽挑戰奪標熱門日本U23(開賽時間18:00、HOY 77台直播)，望創奇蹟殺入決賽爭金。港隊主帥安達臣賽前透露，期望以較強健體格爭取優勢；日本U23亦來勢洶洶，今屆賽事已顯示強大火力，港足要繼爆冷挫伊朗後再擊敗日本，絕非易事。
港足今屆亞運得益於同組有兩隊退賽，分組賽兩鬥烏茲別克後以次名出線，寓賽於操；到16強先以1比0氣走巴勒斯坦，然後上仗8強戰在全面睇淡下，憑安永佳頭槌二傳潘沛軒門前一箭定江山，加上門將謝家榮力挽狂瀾，終以1球爆大冷贏伊朗，成就歷史性「亞運男足4強」一席。
港隊眾將今屆賽事顯示鬥志與紀律，在防守上腳腳搏到盡，進攻反擊亦極具威脅；3名超齡隊員包括安永佳、胡晉銘及李毅凱，在技術及經驗上每能帶動隊內年輕球員，發揮戰術。主帥安達臣賽前指，港隊大軍多為1999及2000年出生，相對以多為19、20歲球員為主的日本隊，體格上有優勢，希望球隊能以更體力化的足球彌補實力與技術上的不足，跟對手在杭州蕭山體育中心抗衡。
日本攻力強勁
日本U23由主帥大岩剛領軍，今屆賽事4戰全勝，勁入13球而僅失2球，攻守平衡表現出色。陣內兩名外流球員包括松岡大起及佐藤惠允，在晉級過程貢獻良多；筑波大學前鋒內野航太郎在今屆賽事已入3球，是隊內射手，將是港隊守將今場心腹大患。同晚稍後另一場準決賽，由南韓對烏茲別克。
單車隊李思穎出戰公路賽
其餘項目，今屆亞運表現突出的單車隊，將有「李慧詩接班人」李思穎領軍出戰女子公路賽，有力挑戰獎牌。至於馬術隊亦會出戰場地障礙個人賽及團體賽，包括林立信、賴楨敏、黎嘉怡及馬琳將會登場力爭佳績。