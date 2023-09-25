杭州亞運｜李家超參觀桐廬馬術中心　指香港是參與者亦是貢獻者

行政長官李家超正在杭州亞運會，他發文指今早到杭州市桐廬縣馬術中心參觀。他了解到在當地舉辦的馬術項目，香港的賽馬機構專家和技術人員自籌備階段以來一直積極參與和提供全方位支援，他到場了解工作人員的崗位和運作情況，並感謝他們的努力和貢獻。
李家超續指，香港在馬術運動上具獨特優勢，賽馬機構在馬匹管理及場地建設等各方面都有豐富經驗。在今次亞運會馬術項目中，香港賽馬會專家被指定為賽事總指揮部馬術項目管理指揮中心專家顧問，為亞運會成功舉辦發揮重要力量。今年6月，香港賽馬會更與杭州政府簽署發展馬匹體育運動合作備忘錄，全力支持杭州市發展全國性馬匹體育運動及相關產業，使香港在參與推動國家整體馬術運動及產業中佔一席位，不只是參與者，更是貢獻者。
特區政府將向世界講好中國體育故事
李家超表示香港運動員在杭州亞運會首數天賽事中已有出色表現，他和香港市民感到驕傲。特區政府會繼續循普及化、精英化、盛事化、專業化和產業化五方面推動香港的體育發展，並全力為國家籌辦大型體育盛事作出貢獻。展望2025年第15屆全國運動會，將歷史性由香港與廣東及澳門三地聯合承辦，李家超指足見國家對香港的信任，是香港展現實力和活力的良機。特區政府會帶領社會各界積極籌備，貢獻國家蓬勃體育發展，向世界講好中國體育故事。