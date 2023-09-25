杭州亞運｜李家超參觀桐廬馬術中心　指香港是參與者亦是貢獻者

行政長官李家超正在杭州亞運會，他發文指今早到杭州市桐廬縣馬術中心參觀。他了解到在當地舉辦的馬術項目，香港的賽馬機構專家和技術人員自籌備階段以來一直積極參與和提供全方位支援，他到場了解工作人員的崗位和運作情況，並感謝他們的努力和貢獻。

李家超續指，香港在馬術運動上具獨特優勢，賽馬機構在馬匹管理及場地建設等各方面都有豐富經驗。在今次亞運會馬術項目中，香港賽馬會專家被指定為賽事總指揮部馬術項目管理指揮中心專家顧問，為亞運會成功舉辦發揮重要力量。今年6月，香港賽馬會更與杭州政府簽署發展馬匹體育運動合作備忘錄，全力支持杭州市發展全國性馬匹體育運動及相關產業，使香港在參與推動國家整體馬術運動及產業中佔一席位，不只是參與者，更是貢獻者。