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體育
2023-09-29 13:12:05

杭州亞運｜柔道女將徐淑琪因膝傷被DQ　網撰文：失落兩運動會資格比疤痕留得更深

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香港柔道代表徐淑琪。(徐淑琪IG)

香港柔道代表徐淑琪。(徐淑琪IG)

香港柔道代表徐淑琪在周四（28日）於社交媒體發文，交代自己未有在亞運會上陣的原因。她表示自己在賽前獲港協暨奧委會的通知，因為醫生質疑其膝蓋的傷勢，因此取消她出賽的資格，令她無緣出戰今屆亞運會的比賽之餘，也失去爭取明年巴黎奧運的比賽資格。她指：「膝蓋的傷患大概透過手術會痊愈，但失落兩個大型運動會資格的遺憾，將比膝蓋上的疤痕留得更深。」

香港柔道代表的徐淑琪，原定在亞運會的首個賽日出戰女子52公斤級的16強比賽。然而根據官方網頁顯示，徐未有上場比賽，令南韓的對手鄭叡璘不戰而勝。在柔道項目的結束後，柔道代表團日前返回香港。徐周四就在Instragram上發文，解釋未有比賽的原因，並表達對有關決定的不滿。

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亞運官方網站指徐淑琪放棄了比賽。(網頁截圖)

亞運官方網站指徐淑琪放棄了比賽。(網頁截圖)

徐以「我花盡力氣的向亞運會舞台前進，你卻不費吹灰之力地取消我比賽的資格。」指在亞運前收到港協的通知，表示醫生對其膝蓋的傷患有所質疑，要求她進行檢查。不過她指港協未有向其交代有關檢查結果，並如常前往杭州備戰。徐指，直到比賽前的上午，才獲港協通知，因為其傷患理由，不允許她參加比賽。

傷後3個月恢復比賽仍獲獎

徐表示自己在年初訓練期間受傷，導致右膝前十字韌帶及內側韌帶斷裂，在醫生、物理治療師及教練等商討後，未有進行手術，並希望透過復康運動來備戰。徐指自己之後進行肌肉強化來穩定膝傷，令自己可回復訓練，並在創傷後3個月，成功參與國際賽事及贏得獎牌。徐表示，不認同有關醫生的決定。她指自己克服了傷患，花盡心機為爭取上陣。

徐最後表示，自己決定在下個月進行十字韌帶的手術，然而因為錯失了亞運的比賽，也令她失去爭取巴黎奧運的機會。她指：「
膝蓋的傷患大概透過手術會痊愈，但失落兩個大型運動會資格的遺憾，將比膝蓋上的疤痕留得更深。」

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