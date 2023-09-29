杭州亞運｜梁嘉儒拍梁峻榮 乘勇再爭麥迪遜

港隊亞運爭牌強項的單車隊，已經一連兩日贏得獎牌，昨日在男子全能賽勇奪銀牌的梁嘉儒，今日會乘勇夥拍隊友梁峻榮，齊齊在男子麥迪遜賽再爭佳績。至於在分組賽全勝的女子壁球隊，今日則會在準決賽火併印度，繼續向衛冕目標進發。

單車港隊的黃金世代隨着「牛下女車神」李慧詩退役，曾令人擔心接班問題；可幸多年來的良好訓練優良傳統，配上天份兼毅力十足的小師弟妹，在今屆亞運不負使命，一樣交出好成績。繼早前在女團追逐賽得銅牌後，昨日大軍再添兩銀，其中27歲的梁嘉儒便在男子全能賽摘銀，今日他將與梁峻榮攜手出戰麥迪遜賽；二人在今年亞錦賽曾合力贏得銀牌，足證實力，今日又會是單車港隊其中一個「叫胡」項目。