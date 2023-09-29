杭州亞運｜梁嘉儒拍梁峻榮 乘勇再爭麥迪遜

港隊亞運爭牌強項的單車隊，已經一連兩日贏得獎牌，昨日在男子全能賽勇奪銀牌的梁嘉儒，今日會乘勇夥拍隊友梁峻榮，齊齊在男子麥迪遜賽再爭佳績。至於在分組賽全勝的女子壁球隊，今日則會在準決賽火併印度，繼續向衛冕目標進發。
單車港隊的黃金世代隨着「牛下女車神」李慧詩退役，曾令人擔心接班問題；可幸多年來的良好訓練優良傳統，配上天份兼毅力十足的小師弟妹，在今屆亞運不負使命，一樣交出好成績。繼早前在女團追逐賽得銅牌後，昨日大軍再添兩銀，其中27歲的梁嘉儒便在男子全能賽摘銀，今日他將與梁峻榮攜手出戰麥迪遜賽；二人在今年亞錦賽曾合力贏得銀牌，足證實力，今日又會是單車港隊其中一個「叫胡」項目。
香港壁球隊衝決賽
壁球方面，女子隊在分組賽先後打敗了蒙古、泰國、日本及南韓，小組4戰全勝以首名晉級，今日4強戰將會與印度爭入決賽。五年前的雅加達亞運，港壁球女團憑歐詠芝、陳浩鈴、何子樂及李嘉兒合力奪金；當中前二人已經退役，換上了兩名亞洲冠軍陳善鈺及湯芷穎，實力依然是亞洲最頂級，假如今日準決賽順利再過一關，將在明日決賽力爭衛冕。
另外，電競港隊都有夢三國3代表勇闖今日四強，全力爭逐獎牌。至於游泳項目今日煞科，港隊仍會出戰女子4X100米混合泳接力，名將何詩蓓亦在報名名單，或會在今日爭取「標尾會」。備受關注尚有男子足球項目，港足在16強以1比0小勝巴勒斯坦，相隔65年再闖亞運8強，周日將會挑戰勁旅伊朗，求創奇蹟。