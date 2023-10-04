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體育
2023-10-04 14:05:08

杭州亞運｜楊倩玉公路單車為港收獲第7金　壁球混雙獲銅牌（港隊成績不斷更新）

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單車代表李思穎與楊倩玉出戰公路賽。(港協暨奧委會圖片)

單車代表李思穎與楊倩玉出戰公路賽。(港協暨奧委會圖片)

杭州亞運香港代表再增添獎牌。在今日（4日）的女子組公路單車，香港的楊倩玉力敵南韓及泰國的對手，贏得今屆第7面金牌。而壁球混雙四強戰，香港代表的李嘉兒及黃祉謙雖然在領先下不敵印度組合，但仍為香港增添一面的銅牌。在馬術場地障礙的首圈賽事，香港代表黎嘉怡及賴楨敏都取得「零罰分」晉身決賽，而林立信就取得24個罰分。

楊倩玉在早前的場地單車上獲得一面銀牌之後，今日再與隊友的李思穎出戰公路賽。在比賽的初段，阿富汗的車手一直領前，而楊倩玉及李思穎就在後面主車群中。在最後階段的突圍，南韓車手羅雅凛與楊倩玉領前，最終楊倩玉成功力壓羅雅凛率先衝線獲得第一，而李思穎跟隨車群以第8名衝線。港隊至今收獲第7面的金牌。

中國香港代表團團長霍啟剛表示祝賀：「楊倩玉在比賽中展現無比毅力和鬥志，在最後13公里與南韓選手突圍而出，更憑凌厲後勁，最終壓贏對手為港隊勇奪金牌。我衷心祝賀港隊，在餘下的賽事中繼續突破自我，盡情發揮。」

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單車代表李思穎與楊倩玉出戰公路賽。(港協暨奧委會圖片) 單車代表李思穎與楊倩玉出戰公路賽。(港協暨奧委會圖片) 單車代表李思穎與楊倩玉出戰公路賽。(港協暨奧委會圖片)

在壁球項目，香港壁球隊分別晉身了男女單及混雙的四強，已肯定獲得獎牌。不過李嘉兒及黃祉謙的混雙組合，在四強面對強敵的印度，首局先贏11:8。不過之後的兩局，香港組合以7:11及9:11不敵對手，最終無緣決賽但仍獲銅牌。至於之後的女單會上演港隊內戰，兩名香港球手陳善鈺與何子樂會爭決賽的一席位。

香港壁球混雙組合李嘉兒及黃祉謙。(港協暨奧委會圖片) 香港壁球混雙組合李嘉兒及黃祉謙。(港協暨奧委會圖片) 香港壁球代表黃祉謙。(港協暨奧委會圖片) 香港壁球混雙組合李嘉兒及黃祉謙。(港協暨奧委會圖片) 香港壁球代表黃祉謙。(港協暨奧委會圖片) 香港壁球混雙組合李嘉兒及黃祉謙。(港協暨奧委會圖片)

羽毛球男女雙齊入八強

在羽毛球方面，香港男雙組合羅卓謙與楊盛才率先打入八強。他們在今日的比賽面對來自巴基斯坦的組合，香港代表以兩局21:14及21:11，僅花26分鐘就晉級。至於混雙的李晉熙及吳芷柔就與中華台北組合葉宏蔚及李佳馨苦戰3局，在近一小時的比賽下，最終香港組合以1:2局數出局。

在女雙項目，楊雅婷與楊霈霖的港隊組合，同樣面對來自中華台北的對手。不過2人在落後一局19:21之下，連贏兩局21:15及21:19，以局數2:1反勝對手打入八強。

香港羽毛球男雙組合羅卓謙及楊盛才。(港協暨奧委會圖片) 香港羽毛球男雙組合羅卓謙及楊盛才。(港協暨奧委會圖片) 香港羽毛球男雙組合羅卓謙及楊盛才。(港協暨奧委會圖片) 香港羽毛球混雙組合李晉熙與吳芷柔。(港協暨奧委會圖片) 香港羽毛球混雙組合李晉熙與吳芷柔。(港協暨奧委會圖片)

混合競步賽港隊獲得第4名

另外今早舉行的混合35公里競步賽，香港派出程小雅及錢文傑合作出戰，不過港隊最終以合共5小時57分04秒的時間，只獲得第4名，，與第3的印度代表僅差不足6分鐘時間無緣獎牌。

在馬術項目，今日進行場地障礙的個人及團體賽。在初賽香港的黎嘉怡及賴楨敏都取得「零罰分」，而林立信就因為超時及未能過欄等，共獲24個罰分排47，馬琳就未能晉級。

香港代表程小雅與錢文傑出戰混合競步項目。(港協暨奧委會圖片) 香港競步代表程小雅。(港協暨奧委會圖片) 香港競步代表錢文傑。(港協暨奧委會圖片) 香港競步代表程小雅。(港協暨奧委會圖片)

在龍舟項目，香港男女子隊今日分別都有出戰男女子的200米競速。香港女隊預賽排第3，之後在準決賽只獲第5，最終在總成績獲得第8名，而男子組就在總成績於12隊排最末。

排球項目，香港女子排球隊在名次賽以3:1的局數擊敗蒙古，在排位賽的分組取得兩戰全勝。

香港女子龍舟隊。(美聯社) 香港女子龍舟隊。(美聯社) 香港女子龍舟隊。(美聯社)
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