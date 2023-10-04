杭州亞運｜楊倩玉公路單車為港收獲第7金　壁球混雙獲銅牌（港隊成績不斷更新）

杭州亞運香港代表再增添獎牌。在今日（4日）的女子組公路單車，香港的楊倩玉力敵南韓及泰國的對手，贏得今屆第7面金牌。而壁球混雙四強戰，香港代表的李嘉兒及黃祉謙雖然在領先下不敵印度組合，但仍為香港增添一面的銅牌。在馬術場地障礙的首圈賽事，香港代表黎嘉怡及賴楨敏都取得「零罰分」晉身決賽，而林立信就取得24個罰分。

楊倩玉在早前的場地單車上獲得一面銀牌之後，今日再與隊友的李思穎出戰公路賽。在比賽的初段，阿富汗的車手一直領前，而楊倩玉及李思穎就在後面主車群中。在最後階段的突圍，南韓車手羅雅凛與楊倩玉領前，最終楊倩玉成功力壓羅雅凛率先衝線獲得第一，而李思穎跟隨車群以第8名衝線。港隊至今收獲第7面的金牌。

中國香港代表團團長霍啟剛表示祝賀：「楊倩玉在比賽中展現無比毅力和鬥志，在最後13公里與南韓選手突圍而出，更憑凌厲後勁，最終壓贏對手為港隊勇奪金牌。我衷心祝賀港隊，在餘下的賽事中繼續突破自我，盡情發揮。」