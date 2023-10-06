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體育
2023-10-06 18:00:00

杭州亞運｜橋牌男子團體金牌在望　攀石陳翔志晉決賽（港隊成績不斷更新）

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香港代表出戰橋牌男團決賽。(港協暨奧委會圖片)

香港代表出戰橋牌男團決賽。(港協暨奧委會圖片)

杭州亞運最後的3個比賽日，香港代表繼續爭取獎牌。在橋牌項目，香港在男子團體的首兩節勝出，在已完成的5節比賽贏得4節，大有機會為香港取得第8金。而在攀石的男子個人兩項全能，香港代表陳翔志獲得決賽資格。

亞運的橋牌項目，今日進行最後3節的比賽。香港男子團體在第4節先贏42:32，在第5節香港隊再贏38:17。在完成5節之後，香港在總分已經以212.10:140.00大比數領先，因此有望取得第8面金牌。

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香港代表出戰橋牌男團決賽。(港協暨奧委會圖片) 香港代表出戰橋牌男團決賽。(港協暨奧委會圖片) 香港代表出戰橋牌男團決賽。(港協暨奧委會圖片)

賴楨敏場地障礙賽得第15

在馬術項目，早前在場地障礙賽晉級的3位香港代表，在個人賽的賽日分數重新計算。在預賽有28個罰分的林立信，在今日首場回復水準，雖然獲得4個罰分，但仍然以並列13位晉級，而之前保持「零罰分」的賴楨敏，今日也獲得4個罰分，與林立信同獲晉級資格。由於決賽每個參賽地區將只有2名選手可以晉級，獲得8個罰分的黎嘉怡就被淘汰。

下午舉行的決賽，賴楨敏就獲得8個罰分，最終只獲第15名，而林立信就以第25名完成。決賽最終有5名騎手獲得「零罰分」，需要以完成時間決定冠軍，而沙特阿拉伯選手以最快時間完成奪金。

香港馬術代表賴楨敏。(港協暨奧委會圖片) 香港馬術代表林立信。(港協暨奧委會圖片) 香港馬術代表黎嘉怡。(港協暨奧委會圖片) 香港馬術代表賴楨敏。(港協暨奧委會圖片) 香港馬術代表林立信。(港協暨奧委會圖片)

空手道周家謙兩戰都僅負出局

至於在空手道項目，香港代表周家謙首圈面對哈薩克的對手，不過他雖然取得一本領先，可是之後又被對手以一本反超，以分數4:5落敗。之後轉戰復活賽，同樣在領先下被對手追平5:5，因為對手先得分而被判落敗。

在攀石項目，出戰男子兩項全能的陳翔志及何卓希。陳翔志在準決賽的兩項賽事，合共取得68.7分，以第8名晉級決賽。而何卓希就得第11名，無緣決賽。

香港空手道代表周家謙。(港協暨奧委會圖片) 香港空手道代表周家謙。(港協暨奧委會圖片) 香港空手道代表周家謙。(港協暨奧委會圖片) 香港空手道代表周家謙。(港協暨奧委會圖片)

聶芷彥馬拉松游泳獲第6名

在馬拉松游泳，香港代表在女子10公里有不俗的表現。聶芷彥以2小時08分13秒1的時間完成，獲得第6名，與首名的中國選手相差其實不足5分鐘。而林柏彤亦以第9名完成比賽。女子排球的名次賽，香港隊在9至12位的名次賽以局數3:0擊敗尼泊爾，將晉身9至10名的決賽。

香港香港馬拉松游泳代表林柏彤及聶芷彥。(港協暨奧委會圖片) 香港馬拉松游泳代表聶芷彥。(港協暨奧委會圖片) 香港馬拉松游泳代表林柏彤。(港協暨奧委會圖片) 香港馬拉松游泳代表林柏彤。(港協暨奧委會圖片) 香港馬拉松游泳代表林柏彤。(港協暨奧委會圖片)

今日展開的霹靂舞項目，香港代表的施嘉鑫在男子個人資格賽以614.50分，獲得第11名晉級分組。不過施嘉鑫分組3戰分別面對中華台北及日本的選手，最終都不敵對手，而曾子驊就未能在資格賽中晉級。至於女子資格賽，黃昭惠及陳嘉怡就分別以第14及15名晉級分組賽。

香港霹靂舞代表施嘉鑫。(港協暨奧委會圖片) 香港霹靂舞代表施嘉鑫。(港協暨奧委會圖片) 香港霹靂舞代表施嘉鑫。(港協暨奧委會圖片) 香港霹靂舞代表曾子驊。(港協暨奧委會圖片) 香港霹靂舞代表曾子驊。(港協暨奧委會圖片) 香港霹靂舞代表黃昭惠。(港協暨奧委會圖片) 香港霹靂舞代表陳嘉怡。(港協暨奧委會圖片)
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