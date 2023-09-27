杭州亞運｜歐鎧淳100背「梗頸四」　場地單車女子追逐賽獲銅牌（港隊成績不斷更新）

香港單車隊於杭州亞運場地單車女子團體追逐賽獲得銅牌

杭州亞運的比賽進入第4個正式比賽日，今日（27日）一眾香港運動員繼續爭取表現。場地單車方面，在之前一日打入團體追逐賽銅牌戰的港隊，最終擊敗了南韓，成功取得一面的銅牌。而女子凱林賽，香港的吳思穎預賽在第3組，力壓南韓及馬來西亞等車手，以次名率先晉身準決賽，而隊友的楊礎搖就要轉戰復活賽，在復活賽楊礎搖只得第4，未能晉級。吳思穎在準決賽只得第6名，令她無法打入決賽，最終亦在排名賽獲第12。 而男子爭先賽方面，杜棹熙在資格賽獲得第14名晉身16強，不過他之後在首圈不敵中國的對手，要透過復活賽爭取晉級，然而在復活賽仍不敵南韓的對手，至於翁浚皓則在資格賽僅得17未能晉級。

歐鎧淳100背「梗頸四」 無緣個人項目獎牌 游泳項目，歐鎧淳晉級女子100米背泳決賽，她分組取得第3，但總成績以第4名晉身傍晚的決賽，游出1分00.78秒，繼50米背泳後，再次以「梗頸四」飲恨，無緣個人項目獎牌。 簡綽桐在女子100米蝶泳初賽分組只游出第3，但總成績以第6名晉級，隊友陳健樂就僅獲第12名未能晉級。女子400米個人混合泳，吳麗華亦以總成績第8晉級決賽。女子100米蛙泳，林凱喬分組排第4，總成績獲得第10名，只能作為決賽的候補選手。 壁球方面，香港女隊在第三場的團體賽再贏南韓場數3:0，稍後會對日本。而男隊就在另一場分組，同樣以3:0場數擊敗菲律賓，最後一場分組亦會對日本隊。