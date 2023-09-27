杭州亞運｜歐鎧淳100背「梗頸四」　場地單車女子追逐賽獲銅牌（港隊成績不斷更新）

杭州亞運的比賽進入第4個正式比賽日，今日（27日）一眾香港運動員繼續爭取表現。場地單車方面，在之前一日打入團體追逐賽銅牌戰的港隊，最終擊敗了南韓，成功取得一面的銅牌。而女子凱林賽，香港的吳思穎預賽在第3組，力壓南韓及馬來西亞等車手，以次名率先晉身準決賽，而隊友的楊礎搖就要轉戰復活賽，在復活賽楊礎搖只得第4，未能晉級。吳思穎在準決賽只得第6名，令她無法打入決賽，最終亦在排名賽獲第12。
而男子爭先賽方面，杜棹熙在資格賽獲得第14名晉身16強，不過他之後在首圈不敵中國的對手，要透過復活賽爭取晉級，然而在復活賽仍不敵南韓的對手，至於翁浚皓則在資格賽僅得17未能晉級。
首戰亞運黃澤林八強止步
網球項目，在周二方擊敗賽事3號種子吳易昺後，香港代表黃澤林八強再面對另一位強敵，世界排名198，南韓的洪晟成。黃澤林首盤與昨日一樣，先破對手兩次發球局下，領先局數6:4。然而在比賽的第2盤，黃澤林又迅速遭到對手逆轉，以4:6輸回一盤。比賽又要進入決勝盤。在第3盤，黃澤林再無法打破洪晟成的發球，並被對方兩度破發，最終以3:6局數不敵對手，以盤數1:2被淘汰。
在女雙的八強，香港組合王康怡及張瑋桓對中華台北的詹家姊妹組合詹皓晴及詹詠然，最終香港組合以盤數0:2不敵對手出局。
歐鎧淳100背「梗頸四」 無緣個人項目獎牌
游泳項目，歐鎧淳晉級女子100米背泳決賽，她分組取得第3，但總成績以第4名晉身傍晚的決賽，游出1分00.78秒，繼50米背泳後，再次以「梗頸四」飲恨，無緣個人項目獎牌。
簡綽桐在女子100米蝶泳初賽分組只游出第3，但總成績以第6名晉級，隊友陳健樂就僅獲第12名未能晉級。女子400米個人混合泳，吳麗華亦以總成績第8晉級決賽。女子100米蛙泳，林凱喬分組排第4，總成績獲得第10名，只能作為決賽的候補選手。
壁球方面，香港女隊在第三場的團體賽再贏南韓場數3:0，稍後會對日本。而男隊就在另一場分組，同樣以3:0場數擊敗菲律賓，最後一場分組亦會對日本隊。
帆船風帆添2銀1銅
滑浪風帆及帆船項目，由於風力的問題而取消了多場比賽，計算之前的成績，香港的洛雅怡在女子單人艇ILCA 6確定獲得亞軍，而滑浪風帆女子iQFOiL的馬君正亦取得一面銀牌。至於男子iQFOiL項目，鄭清然為香港取得多一面的銅牌。
武術項目，沈曉榆在女子劍術槍術的項目，於上午的劍術賽中以9.716分，先排第3，不過在下午的槍術項目就獲9.610分，總成績以19.326分排第6。馬術盛裝舞步的個人賽，昨日在團體賽及個人資格賽上取得第一名的蕭頴瑩，在今日亦獲得71.794分的成績位列第3。而何苑欣就以68.000位列第9，至於陳萃彥以62.000分在31名選手中排23。
在三人籃球方面，香港的女隊面對菲律賓因為對手犯規而被取消資格，令香港女隊得以取勝，而同樣對菲律賓的男隊，就以15:21不敵對手。乒乓球的男雙，林兆恒與吳柏男合作輕鬆以局數3:1淘汰巴林組合。