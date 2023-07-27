杭州亞運︱港女足分組面對兩世盃隊伍　男足再遇烏茲別克

9月底舉行的杭州亞運會，在今日（27日）舉行了多個團體項目賽事的分組抽籤。其中香港的男子足球被編入C組，將會面對烏茲別克、敘利亞及阿富汗，而女足就面對兩支世界盃代表的南韓及菲律賓。
杭州亞運今日進行包括足球、排球、滕球等的團體賽事分組。在男子足球項目，香港隊在23支隊伍中，按去屆成績被列為第3級別。而港隊在抽籤後落入了C組，同組有中亞勁旅的烏茲別克、敘利亞及阿富汗，其中香港自2010年起，已經連續4屆賽事中需要面對烏茲別克。分組賽的前2名以及4支的最佳第3名可以晉級16強，港隊在周二（25日）已公布了參賽的U23成員名單，當中效力國內球會的3名球員，安永佳、梁諾恆及勞烈斯作為3名超齡成員出戰。
女足人選問題惹爭議
至於在女子足球項目，香港隊雖然被列入第二檔次抽籤，不過卻被編入D組，同組需要面對兩支女子世界盃代表的南韓以及菲律賓。女足6個組別前2名晉級，而之後的2支最佳第3名晉級八強。香港女足同在周二公布代表人選，然而外流泰國的韋婉婷因為未能入選而引發爭議，雖然女足主帥列卡度解釋韋是因為紀律問題落選，但其他的徵召方式亦惹起爭議。
杭州亞運男子足球分組
A組：中國、孟加拉、緬甸、印度
B組：越南、沙特阿拉伯、伊朗、蒙古
C組：烏茲別克、敘利亞、香港、阿富汗
D組：日本、巴勒斯坦、卡塔爾
E組：南韓、巴林、泰國、科威特
F組：北韓、印尼、吉爾吉斯、中華台北
杭州亞運女子足球分組
A組：中國、烏茲別克、蒙古
B組：中華台北、泰國、印度
C組：北韓、新加坡、柬埔寨
D組：日本、越南、尼泊爾、孟加拉
E組：南韓、香港、菲律賓、緬甸
另外在排球項目，香港女子隊被編入D組，同組對手有日本、哈薩克及阿富汗，當中日本的實力肯定不容置疑。至於男排方面，香港被列入E組，與卡塔爾、泰國同組。而在手球項目，香港男隊將與卡塔爾及南韓同列入B組，而女隊就與中國、日本、印度及尼泊爾同組。
杭州亞運女子排球分組
A組：中國、印度、北韓
B組：泰國、中華台北、蒙古
C組：南韓、越南、尼泊爾
D組：日本、哈薩克、阿富汗、香港
杭州亞運男子排球分組
A組：中國、塔吉克、哈薩克
B組：伊朗、尼泊爾、巴林
C組：南韓、印度、柬埔寨
D組：中華台北、巴基斯坦、蒙古
E組：卡塔爾、泰國、香港
F組：日本、印尼、菲律賓、阿富汗
杭州亞運女子手球分組
A組：南韓、哈薩克、泰國、烏茲別克
B組：中國、日本、印度、香港、尼泊爾
杭州亞運男子手球分組
A組：中國、科威特、泰國
B組：卡塔爾、南韓、香港
C組：巴林、烏茲別克、哈薩克
D組：沙特阿拉伯、伊朗、蒙古、日本