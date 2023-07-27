杭州亞運︱港女足分組面對兩世盃隊伍　男足再遇烏茲別克

9月底舉行的杭州亞運會，在今日（27日）舉行了多個團體項目賽事的分組抽籤。其中香港的男子足球被編入C組，將會面對烏茲別克、敘利亞及阿富汗，而女足就面對兩支世界盃代表的南韓及菲律賓。

杭州亞運今日進行包括足球、排球、滕球等的團體賽事分組。在男子足球項目，香港隊在23支隊伍中，按去屆成績被列為第3級別。而港隊在抽籤後落入了C組，同組有中亞勁旅的烏茲別克、敘利亞及阿富汗，其中香港自2010年起，已經連續4屆賽事中需要面對烏茲別克。分組賽的前2名以及4支的最佳第3名可以晉級16強，港隊在周二（25日）已公布了參賽的U23成員名單，當中效力國內球會的3名球員，安永佳、梁諾恆及勞烈斯作為3名超齡成員出戰。