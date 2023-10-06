杭州亞運｜港足三戰烏茲別克爭銅牌　有線HOY TV免費直播（附香港隊焦點賽程／持續更新）

杭州亞運會將在9月23日開幕，香港代表團將派出歷來最多的860多名運動員參賽，當中包括多位著名以及在個人項目取得過成就的運動員，包括在東京奧運奪得獎牌的劍擊代表張家朗，以及在游泳項目的何詩蓓等。而其中一些的項目，亦在23日開幕前展開。有線HOY TV將會免費直播部份的港隊賽事。

在杭州亞運到達尾聲，香港在周五（6日）的比賽藉橋牌項目，在男子團體賽擊敗印度，取得今屆賽事的第8面金牌，也追平上屆的金牌數字。至於馬術項目，港隊在最後的個人場地障礙賽就未能再爭取獎牌。香港至今累積8金16銀29銅的成績。

杭州亞運｜香港男足主帥安達臣親筆感謝支持 馬會周末免費開放馬場直播銅牌戰