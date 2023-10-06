杭州亞運｜港足三戰烏茲別克爭銅牌　有線HOY TV免費直播（附香港隊焦點賽程／持續更新）

杭州亞運會將在9月23日開幕，香港代表團將派出歷來最多的860多名運動員參賽，當中包括多位著名以及在個人項目取得過成就的運動員，包括在東京奧運奪得獎牌的劍擊代表張家朗，以及在游泳項目的何詩蓓等。而其中一些的項目，亦在23日開幕前展開。有線HOY TV將會免費直播部份的港隊賽事。
在杭州亞運到達尾聲，香港在周五（6日）的比賽藉橋牌項目，在男子團體賽擊敗印度，取得今屆賽事的第8面金牌，也追平上屆的金牌數字。至於馬術項目，港隊在最後的個人場地障礙賽就未能再爭取獎牌。香港至今累積8金16銀29銅的成績。
馬拉松游泳方胤冼展霆出戰
周末（7日）最矚目的港隊比賽，當然是男子足球的銅牌戰。這是香港足球隊繼2009年的東亞運之後，再次打入運動會的獎牌戰，無論香港隊結果如何都是港隊在亞運的歷史。兩隊在早前的分組賽，因為同組兩隊退賽而進行了2次對賽，今番已是兩隊今屆的第3次交手。
另外，香港的馬拉松游泳代表方胤及冼展霆亦會在男子10公里的泳賽中出戰。至於攀石亦會進行女子個人兩項的全能賽。
香港運動員賽程（10月7日）
國際象棋：
男子團體
女子團體
韻律泳：
雙人賽：莊逸芙、李娜迪
團體賽：朱家泳、熊詩晴、藍諾恩、劉佳林、李姿賢、莫嘉殷、黃穎嘉、胡翹洛
空手道：
男子67公斤：鄭栩彬
女子55公斤：蔡韻瑜
女子68以上公斤：何佳恩
馬拉松游泳：
男子10公里：方胤、冼展霆
排球：
女子排名賽：香港對印度
攀石：
女子個人兩項全能賽：徐子喬、黃淨淳
霹靂舞：
女子組：陳嘉怡、黃昭惠
象棋：
男子個人賽：鄭彥隆、黃學謙
女子個人賽：林嘉欣
足球：
男子銅牌賽：香港對烏茲別克
香港焦點運動員賽事
10月6日
馬術：
場地障礙個人決賽：林立信、賴楨敏、黎嘉怡
橋牌：
男子團體決賽：香港對印度
10月7日
足球：
男子銅牌戰：香港對烏茲別克
10月8日
空手道：
女子50公斤級：曾綺婷
閉幕典禮