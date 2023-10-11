杭州亞運｜港足前射手「陳七」陳肇麒：有獎金當然好　改善球員待遇更重要

、「陳七」陳肇麒在社交平台貼文為一眾師弟發聲，指有獎金當然好，但改善球員待遇更為重要。

香港男子足球代表隊在剛結束的杭州亞運歷史性取得第4名，足總高層昨日（10日）舉行慶功宴期間，公布全隊可獲85萬元獎金作鼓勵，未來亦會加強青訓。曾為港隊奪得2009年東亞運金牌的傳奇名宿前鋒、「陳七」陳肇麒在社交平台貼文為一眾師弟發聲，指有獎金當然好，但改善球員待遇更為重要。

前「香港足球先生」陳肇麒繼在亞運4強不敵日本後曾在社交平台貼文：「其實唔係班球員輸，係政策輸。人哋畀資源你去攞成績，我哋就有成績先有資源；如果唔係仲有一啲私人老闆去搞波，香港連職業足球都無埋，唔好話咩代表隊。」

足總於取得第4名回港慶功後，陳肇麒又再出文稱：「有奬金當然好，球員可以直接增加收入，但係踢代表隊嘅待遇呢？入選費，出埸費，贏波獎金比以前無鳳凰計劃嘅時候仲少咗。如果我係踢國內聯賽一場獎金兩、三萬，踼代表隊得一兩千， 如果踢代表隊受傷返球會踢唔到，邊個負責？當然有人會話，踢代表隊係光榮，係榮譽，但係光榮、榮譽喺呢個咁現實嘅社會可唔可以當飯食？球員去博命都應該有返尊重嘅回報！唔係每次有成績就影相可以企前排，冇成績就排到去最後嗰排無人理。」他又補充「望長遠啲啦，唔好再重蹈覆轍，2009年（東亞運）已經試過一次。」

球迷認同「要確保球員有穩定收入」 才可說服家長

一眾球迷均認同陳七的言論：「首先要確保球員有穩定收入，令家長覺得喺香港踢波有前景，如果唔係咩計劃都無用」、「個人感覺今次關注度比09年更大，希望唔好再行錯路」、「（港超聯球會）理文每次比入選港隊球員每人五千係好值得尊重」，更有人建議振興球市的良方如「上市公司地產商搞波可以扣稅」、及重提「賭波合法化」等。