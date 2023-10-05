杭州亞運｜港足4強負日本周六爭銅 楊倩玉公路賽奪港隊第7金

杭州亞運，香港男足U23代表隊，歷史性首次打入4強，但面對整體實力「高一班」的日本U23代表隊，終以0比4敗陣，未能繼8強挫伊朗後再創奇蹟；港足周六將轉戰銅牌賽，為港足擊敗伊朗一仗奠勝的潘沛軒將於停賽後復出，球迷到時可繼續集氣撐港足。

首次打入亞運4強的港足，教練安達臣賽前部署以體能與技術及速度較佳的日本隊周旋，至於日本隊今場較上仗作出8個變動，以大量「副選」上陣，然而實力還在港隊之上。港隊接戰初段，以壓迫打法迎戰，雙方互有攻守，但至24分鐘港隊一次解圍失誤，被日本前鋒鮎川俊禁區內射破港隊門將謝家榮十指關領先1球，之後港隊不時採高空攻勢，但未能威脅日本防線；換邊後，日本隊再入3球，包括日野翔太梅開二度及小見洋太偷襲射入空門，終以4球輕取港足，周六(7日)將與南韓爭金牌，而港足同日鬥烏茲別克爭銅牌。港足歷史性亞運入4強鬥日本，昨吸引大批市民到有賽事直播的商場觀賞球賽撐港隊，部分商場更提供購物優惠，亦有食肆推出晚市折扣吸客，氣氛不俗。