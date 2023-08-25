杭州亞運｜港隊沙排兩將資格賽全勝仍被通知無法出戰 排總稱兩人並不符合奧委會標準

港隊男子沙排組合謝鍵泓及黃嘉潤日前（24閶）在社交媒體透露，2022年底在亞運資格賽中以全勝戰績取得亞運會入場資格，然而月前香港排總通知兩人不獲派隊出戰亞運，稱兩人並不符合奧委會標準。兩人在文中透露，事前並不知有什麼標準，直言「既然有所謂標準，又為何要拼命贏得資格賽？」斥排總後知後覺才通知運動員，但所有後果都由運動員來承受，「明顯是總會的過失，使我們失去了參加亞運會的機會！」
文中又透露，兩人不受體院資助，四年前放棄工作，全職投入沙排訓練，自資出外代表香港比賽、訓練，只是憧憬走上亞運會舞台，然而不巧撞中疫情，訓練困難重重。
憶述最難熬時期 曾到街市兼職賣海鮮
「最難熬的時期，為維持生計，我們甚至到街市兼職賣海鮮，以賺取微薄的收入。」但由於疫情持續，無以為生，最後要放棄練習時間，轉做教育工作，但仍一邊面對繁重工作，一邊堅持訓練，由於欠缺穩定訓練，所以狀態飄忽，但仍走過低谷，直到去年在亞運資格賽全勝，努力終有回報，兩人擁抱痛哭。
兩人直言自己已經非常努力，但經歷幾次上訴後都無功而回，兩人非常失望，而日前兩人亦拼盡全力在亞洲巡回賽中獲第九名，足以符合奧委會標準，然而再次上訴後，奧委會以賽委會報名日期已過為由，拒絕讓兩人參賽。