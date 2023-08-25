杭州亞運｜港隊沙排兩將資格賽全勝仍被通知無法出戰 排總稱兩人並不符合奧委會標準

港隊男子沙排組合謝鍵泓及黃嘉潤日前（24閶）在社交媒體透露，2022年底在亞運資格賽中以全勝戰績取得亞運會入場資格，然而月前香港排總通知兩人不獲派隊出戰亞運，稱兩人並不符合奧委會標準。兩人在文中透露，事前並不知有什麼標準，直言「既然有所謂標準，又為何要拼命贏得資格賽？」斥排總後知後覺才通知運動員，但所有後果都由運動員來承受，「明顯是總會的過失，使我們失去了參加亞運會的機會！」

文中又透露，兩人不受體院資助，四年前放棄工作，全職投入沙排訓練，自資出外代表香港比賽、訓練，只是憧憬走上亞運會舞台，然而不巧撞中疫情，訓練困難重重。