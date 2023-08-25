杭州亞運｜港隊無故被剔出亞運男籃16強 港協去信亞奧理事會了解

中國香港籃球總會昨日（24日） 召開緊急記者會表示，收到消息指下月開幕的杭州亞運，男子籃球賽16強已按排名定好，未如以往有外圍賽，令港隊不在名單內。籃總指一直備戰準備打外圍賽爭入16強，從未被告知不能參賽，對消息感到突然，港協暨奧委會已經去信亞奧理事會了解事件，但未有回覆。現時港隊仍然繼續訓練，籃總已經將情況向政府及體院報告。
據內地媒體早前披露一份杭州亞運男籃的分組名單，可見未進行外圍賽前，16隊小組隊伍已落實，惟未見亞洲排名25位的香港男籃。香港籃球總會主席陳瑞添表示，過往規則是賽事12隊直入16強，剩餘4個位置將經外圍賽產生，重申相關規則仍存在，他曾經接觸中國籃協主席姚明及亞洲籃協等各方，獲回覆亞運賽制安排由亞奧理事會決定，他又引述港協表示，無收過賽會改例的通知，香港隊亦做足報名等手續，希望港協可以幫到香港隊參賽。
籃總：為何依足條例但仍被排除在外？
陳瑞添強調：「為何依足條例但仍被排除在外？」表示籃球由報名至今，一直未收到任何通知。現時港協已去信亞奧理事會（OCA )，但亞奧會至今尚未有回應。然而亞運迫在眉睫，陳瑞添表示會提議港協催促亞奧理事會回覆，期望能知道清楚來龍去脈。
香港籃球代表陳兆榮表示，對現時參賽情況提出疑問如分組賽制、報名球隊數量等「最重要弄清楚事件的來龍去脈，讓球員、關心香港籃球的人知道，究竟我們能否代表香港出戰。如果在資格賽落敗，而不能晉級才是我們的問題。」；而香港籃球代表李琪則說：「我們未來幾代的年輕球員，可能沒機會參加亞洲最高水平賽事，對我們香港籃球是很大損失。」他又說今屆陣容完整，如果因為改制無法比賽是非常可惜。