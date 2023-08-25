杭州亞運｜港隊無故被剔出亞運男籃16強 港協去信亞奧理事會了解

中國香港籃球總會昨日（24日） 召開緊急記者會表示，收到消息指下月開幕的杭州亞運，男子籃球賽16強已按排名定好，未如以往有外圍賽，令港隊不在名單內。籃總指一直備戰準備打外圍賽爭入16強，從未被告知不能參賽，對消息感到突然，港協暨奧委會已經去信亞奧理事會了解事件，但未有回覆。現時港隊仍然繼續訓練，籃總已經將情況向政府及體院報告。

據內地媒體早前披露一份杭州亞運男籃的分組名單，可見未進行外圍賽前，16隊小組隊伍已落實，惟未見亞洲排名25位的香港男籃。香港籃球總會主席陳瑞添表示，過往規則是賽事12隊直入16強，剩餘4個位置將經外圍賽產生，重申相關規則仍存在，他曾經接觸中國籃協主席姚明及亞洲籃協等各方，獲回覆亞運賽制安排由亞奧理事會決定，他又引述港協表示，無收過賽會改例的通知，香港隊亦做足報名等手續，希望港協可以幫到香港隊參賽。