杭州亞運｜港隊賽艇隊晉級兩決賽　風帆男女子各項分列前3名（更新）

雖然杭州亞運會在周末（23日）才正式開幕，然而多項比賽已經展開。其中香港賽艇及滑浪風帆運動員已有望爭取獎牌。在今日（21日）舉行的賽艇項目複賽，香港分別在男女子的輕量級雙人雙槳晉身決賽，而在滑浪風帆的男女子組iQFOiL及RS:X，香港代表首日亦分別位列前三位。

在今早展開的男子輕量級雙人雙槳複賽，香港的陳廸麟、陳至鋒合作出戰，二人之前在初賽不敵烏茲別克的組合得第2，需要進行複賽爭取決賽資格。在比賽中香港代表表現甚佳，以6分55秒43率先衝線，而成績更是複賽中最好的一隊，令陳廸麟與陳至鋒將會在下周日（24日）的決賽與另外5個組合爭逐獎牌。

在女子輕量級雙人雙槳複賽，香港的黃湘儀、洪詠甄亦以第2名衝線，同樣打入在下周日的決賽。不過在女子雙人雙槳的項目，高楚翹及李凱橋的合作，在複賽只得第4名，將未能晉身決賽，只能在排名賽爭取成績。下午的男子四人雙槳以及男子四人單槳無舵手兩個項目，香港代表都分別都只得第5名，當中四人雙槳只能出戰名次賽，而四人單槳就完成賽事。