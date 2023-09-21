杭州亞運｜港隊賽艇隊晉級兩決賽　風帆男女子各項分列前3名（更新）

雖然杭州亞運會在周末（23日）才正式開幕，然而多項比賽已經展開。其中香港賽艇及滑浪風帆運動員已有望爭取獎牌。在今日（21日）舉行的賽艇項目複賽，香港分別在男女子的輕量級雙人雙槳晉身決賽，而在滑浪風帆的男女子組iQFOiL及RS:X，香港代表首日亦分別位列前三位。
在今早展開的男子輕量級雙人雙槳複賽，香港的陳廸麟、陳至鋒合作出戰，二人之前在初賽不敵烏茲別克的組合得第2，需要進行複賽爭取決賽資格。在比賽中香港代表表現甚佳，以6分55秒43率先衝線，而成績更是複賽中最好的一隊，令陳廸麟與陳至鋒將會在下周日（24日）的決賽與另外5個組合爭逐獎牌。
在女子輕量級雙人雙槳複賽，香港的黃湘儀、洪詠甄亦以第2名衝線，同樣打入在下周日的決賽。不過在女子雙人雙槳的項目，高楚翹及李凱橋的合作，在複賽只得第4名，將未能晉身決賽，只能在排名賽爭取成績。下午的男子四人雙槳以及男子四人單槳無舵手兩個項目，香港代表都分別都只得第5名，當中四人雙槳只能出戰名次賽，而四人單槳就完成賽事。
至於滑浪風帆項目，今日早上先進行了男女子組iQFOiL的比賽。當中在男子iQFOiL項目，香港代表鄭清然在首兩輪都取得第2名的成績，而在之後的第3及第4輪都以第3名完成，目前在總成績落後中國與南韓代表排第3，但其實與南韓代表同分。至於女子組方面，香港的馬君正在4輪比賽都取得第2名，因此總成績排行第2。下午的滑浪風帆男女子組的RS:X級賽事，香港的女子代表魏瑋恩有好成績，她在頭兩輪的賽事取得第1名，雖然第3輪只得第2，但因為賽事會扣除成績最差的一場，因此魏瑋恩總成績暫時領先。而男子組的RS:X級賽事，香港代表的歐令揚在第1及第3輪，分別取得第2及第3名，雖然第2輪未有完成比賽，但總成績目前仍排第3位。
沙排不敵亞錦亞軍組合
在女子沙灘排球方面，香港組合盧慧茵與袁廷芝在今日面對亞錦賽亞軍的日本組合，石井美樹與溝江明香，香港代表以局數0:2不敵對手，目前以1勝2負排小組第3，明日會與泰國組合對賽。而男子排球的分組賽，香港隊首戰面對卡塔爾，港隊雖然先輸2局下追回1局，但最終仍然以1:3的局數不敵對手。