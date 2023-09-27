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體育
2023-09-27 20:05:00

杭州亞運｜港隊重劍女團決賽不敵南韓 仍歷史性奪銀

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江旻憓、陳渭泠、佘繕妡及朱嘉望於女子重劍團體決賽以34:36不敵南韓奪銀(港協暨奧委會)

江旻憓、陳渭泠、佘繕妡及朱嘉望於女子重劍團體決賽以34:36不敵南韓奪銀(港協暨奧委會)

杭州亞運劍擊賽事，香港女子重劍隊在團體賽打破宿命殺入決賽，今晚硬撼世界排名第1的南韓，江旻憓最後一局力追下，最終以34:36落敗摘銀，但仍創下在此項目歷來最佳成績。

江旻憓認為已追近南韓水平為隊友自豪和驕傲，會用心練習下次捲土重來。佘繕妡稱4人已盡全力打好每一劍，對此感到自豪。

香港女重過去兩屆亞錦賽均奪得團體賽銀牌，惟一直未能打入亞運決賽，此前五屆打入4強均未能再進一步，今屆捲土重來，由三屆亞洲冠軍、世界排名第2的江旻憓、世大運個人賽金牌得主佘繕妡、以及陳渭泠、朱嘉望聯手成功打破銅牌宿命。

南韓為世界排名第1，擁有今屆個人賽金、銀牌得主崔仁貞和宋世羅坐鎮。

江旻憓、陳渭泠、佘繕妡及朱嘉望於女子重劍團體決賽以34:36不敵南韓奪銀(港協暨奧委會) 江旻憓、陳渭泠、佘繕妡及朱嘉望於女子重劍團體決賽以34:36不敵南韓奪銀(港協暨奧委會) 江旻憓、陳渭泠、佘繕妡及朱嘉望於女子重劍團體決賽以34:36不敵南韓奪銀(港協暨奧委會) 港隊男子花劍團體賽4強不敵南韓奪銅牌 (港協暨奧委會)
香港女子重劍隊四強贏日本。(港協暨奧委會圖片) 香港女子重劍代表佘繕妡。(港協暨奧委會圖片) 香港女子重劍代表佘繕妡。(港協暨奧委會圖片) 香港女子劍擊代表江旻憓與佘繕妡。(港協暨奧委會圖片) 香港女子重劍隊八強擊敗新加坡。(港協暨奧委會圖片) 香港女子重劍隊八強擊敗新加坡。(港協暨奧委會圖片) 香港女子劍擊代表江旻憓。(港協暨奧委會圖片)

被列為2號種子的港隊首圈輪空，直入8強後以45:25輕取7號種子的新加坡先鎖定獎牌，之後4強鬥世界排名第14的日本亦延續穩定發揮，其中第7局陳渭泠對馬場晴菜打出7:0，一下子領先至32:21令大局已定，最終港隊以45:26大勝首闖決賽，與以30:27擊敗中國的南韓爭奪金牌。

男子花劍隊四強負南韓

至於早前的男子花劍團體。香港由個人賽金牌及銅牌得主張家朗與蔡俊彥領銜，夥同楊子加及崔浩然出戰。在首兩回蔡俊彥及張家朗都被對手迫近，僅取得10:8的分數領先。之後楊子加被對手連取多分，令港隊一度落後14:15。不過港將在第4、5棒由蔡俊彥及崔浩然神勇的發揮，將比數拋離至25:17，而之後港隊亦逐漸帶開，終以45:34擊敗對手，晉身四強。由於比賽不設銅牌戰，因此港隊至少已獲得銅牌。

在四強戰，香港對上強敵南韓。首棒由蔡俊彥對許埈，先被南韓以5:2的比數領先，不過香港第2棒由張家朗接手，並將比數追近至8:10。不過南韓的實力始終較強，香港隊雖然多次追近，但之後接力的對手又拉開比分，最終香港隊以37:45不敵南韓，但仍然取得銅牌。
 

香港男子花劍隊在團體賽獲得銅牌。(港協暨奧委會圖片) 香港男子花劍隊四強對南韓。(港協暨奧委會圖片) 香港男子花劍隊八強擊敗新加坡。(港協暨奧委會圖片) 香港劍擊代表張家朗。(港協暨奧委會圖片) 香港劍擊代表崔浩然。(港協暨奧委會圖片) 香港劍擊代表楊子加。(港協暨奧委會圖片) 香港劍擊代表蔡俊彥。(港協暨奧委會圖片)
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