杭州亞運｜港隊重劍女團決賽不敵南韓 仍歷史性奪銀

江旻憓、陳渭泠、佘繕妡及朱嘉望於女子重劍團體決賽以34:36不敵南韓奪銀(港協暨奧委會)

杭州亞運劍擊賽事，香港女子重劍隊在團體賽打破宿命殺入決賽，今晚硬撼世界排名第1的南韓，江旻憓最後一局力追下，最終以34:36落敗摘銀，但仍創下在此項目歷來最佳成績。

江旻憓認為已追近南韓水平為隊友自豪和驕傲，會用心練習下次捲土重來。佘繕妡稱4人已盡全力打好每一劍，對此感到自豪。

香港女重過去兩屆亞錦賽均奪得團體賽銀牌，惟一直未能打入亞運決賽，此前五屆打入4強均未能再進一步，今屆捲土重來，由三屆亞洲冠軍、世界排名第2的江旻憓、世大運個人賽金牌得主佘繕妡、以及陳渭泠、朱嘉望聯手成功打破銅牌宿命。

南韓為世界排名第1，擁有今屆個人賽金、銀牌得主崔仁貞和宋世羅坐鎮。