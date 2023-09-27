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體育
2023-09-27 04:29:57
日報

杭州亞運｜港隊「男花女重」再上征途 劍神劍后領軍衝獎

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張家朗

張家朗

江旻憓

江旻憓

中國香港亞運代表團在今屆杭州亞運佳績停不了，今日輪到「劍神」張家朗與「劍后」江旻憓分途領軍出擊，在男子花劍團體賽及女子重劍團體賽爭逐獎牌。同日武術亦有女子槍術決賽上演，港將沈曉榆挾早前世大運摘銅氣勢，在今次亞運全力衝獎。

港隊早前才在亞運男子花劍個人賽包辦金牌與銅牌，兩位得獎劍手分別是張家朗與蔡俊彥，二人今日將會夥同崔浩然與楊子加，出戰男花團體賽。翻查資料，港隊在今年7月的劍擊世錦賽便曾拿下銅牌，然後再於8月的世大運勇奪金牌；挾兩大賽事佳績而臨，港隊今次爭獎機會自然備受看好。

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江旻憓 佘繕妡 陳渭泠 朱嘉望 合力衝女重

當中值得注意是，港隊今次會有在上兩屆亞運共拿下3面獎牌的崔浩然，取代世錦賽摘銅功臣梁千雨上陣；這位「花劍美男」曾一度退役，但自2021年復出後，如願取得了參賽資格，今次必會格外努力。至於女子重劍世界排名第2的江旻憓，早前在亞運個人賽勇奪銅牌，今次她將夥拍世大運金牌得主佘繕妡、陳渭泠及朱嘉望，合力在女重團體賽爭牌。

武術方面，今日港隊會有沈曉榆出戰女子劍術槍術決賽，5年前跟獎牌擦身而過；23歲的小妮子今次決心要彌補遺憾，她賽前表示會以平常心爭勝，希望能調整好心態。

其餘包括女籃港隊會在B組挑戰日本，壘球港隊則會火併新加坡；場地單車將會產生女子凱林賽、團體追逐賽及男子團體追逐賽3面金牌，港隊都會力爭佳績。

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