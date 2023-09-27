杭州亞運｜港隊「男花女重」再上征途 劍神劍后領軍衝獎

中國香港亞運代表團在今屆杭州亞運佳績停不了，今日輪到「劍神」張家朗與「劍后」江旻憓分途領軍出擊，在男子花劍團體賽及女子重劍團體賽爭逐獎牌。同日武術亦有女子槍術決賽上演，港將沈曉榆挾早前世大運摘銅氣勢，在今次亞運全力衝獎。

港隊早前才在亞運男子花劍個人賽包辦金牌與銅牌，兩位得獎劍手分別是張家朗與蔡俊彥，二人今日將會夥同崔浩然與楊子加，出戰男花團體賽。翻查資料，港隊在今年7月的劍擊世錦賽便曾拿下銅牌，然後再於8月的世大運勇奪金牌；挾兩大賽事佳績而臨，港隊今次爭獎機會自然備受看好。