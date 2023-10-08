杭州亞運｜率先披露閉幕禮6大重點　數位火炬人再臨「大蓮花」

杭州亞運8日晚間將在杭州奧體中心體育場閉幕，綜合《極目新聞》等內媒報道，據開閉幕禮總導演沙曉嵐與副總導演崔巍的「劇透」，閉幕禮可歸類為以下6個重點：
一、主打簡約75分鐘演出
閉幕禮時長75分鐘，包括4部短片、2個節目與1場嘉年華。風格主打簡約，主調是歡慶與惜別。
二、從秋分到寒露，韻味十足
杭州亞運的開幕式，正值秋分，閉幕禮則恰逢24節氣的「寒露」，是杭州荷桂交替的時節。閉幕禮上的節目也會以「璀璨共此時，荷桂共生輝」為主題，藉荷花和桂花，期盼來日再聚。亞運會官方消息透露，虛擬的荷花將配合鋼絲演員的表演，形成一朵「記憶之花」。
三、數控草坪，再現十足科技感
閉幕禮在「大蓮花」（即杭州奧體中心體育場）舉行，有別於開幕禮鋪設2.4萬塊螢幕組成的6000平方米地屏，閉幕禮打造出杭州亞運首創的巨大「數控草坪」，配合演出產生花朵、浪潮等圖案。同時，AR技術能讓電視機前的觀眾看到一個美麗大花園，會有非常可愛的牛、象等動物人偶一一登場，。
四、重溫經典時刻
4部短片中，就有2部為「精彩瞬間」和「感動瞬間」，回顧本屆亞運上的動人時刻。來自全亞洲45個國家及地區的體育健兒都將有精彩瞬間的呈現，無論他們在比賽中拿了第幾名，都不會被忽略。
五、「數位火炬人」將再次出現
閉幕禮上，以「弄潮兒」為名的數位火炬人將會前往「大蓮花」，與現場觀眾、演員共同完成一個情感表達的動作，共同見證杭州亞運火炬塔的熄滅。
六、台前幕後共享亞運嘉年華
除了慶賀與惜別，閉幕禮還將展開一場嘉年華，一個輕鬆、快樂的大派對。在運動員入場儀式結束後，他們將和為賽事付出巨大努力的志工在舞台上一起唱歌、合影。演員將在閉幕禮上匯成一條「記憶之河」，夾道歡迎亞運志工入場。
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