杭州亞運｜男足港隊八強硬撼伊朗　有線HOY TV免費直播（附香港隊焦點賽程／持續更新）

杭州亞運會將在9月23日開幕，香港代表團將派出歷來最多的860多名運動員參賽，當中包括多位著名以及在個人項目取得過成就的運動員，包括在東京奧運奪得獎牌的劍擊代表張家朗，以及在游泳項目的何詩蓓等。而其中一些的項目，亦在23日開幕前展開。有線HOY TV將會免費直播部份的港隊賽事。

亞運賽事已進入後半階段的比賽，港隊至今已取得38面的獎牌，累計5金15銀18銅的成績，當中電競隊更在周末首次為香港爭添獎牌。而壁球雖然在女子團體未能衞冕，但仍在決賽為港取得銀牌。另外在馬術方面，港隊繼之前盛裝舞步取得1銀1銅外，林立信與何苑欣亦在三項賽中位處前列，仍有望取得獎牌。