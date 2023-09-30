杭州亞運｜男足港隊八強硬撼伊朗　有線HOY TV免費直播（附香港隊焦點賽程／持續更新）

杭州亞運會將在9月23日開幕，香港代表團將派出歷來最多的860多名運動員參賽，當中包括多位著名以及在個人項目取得過成就的運動員，包括在東京奧運奪得獎牌的劍擊代表張家朗，以及在游泳項目的何詩蓓等。而其中一些的項目，亦在23日開幕前展開。有線HOY TV將會免費直播部份的港隊賽事。
亞運賽事已進入後半階段的比賽，港隊至今已取得38面的獎牌，累計5金15銀18銅的成績，當中電競隊更在周末首次為香港爭添獎牌。而壁球雖然在女子團體未能衞冕，但仍在決賽為港取得銀牌。另外在馬術方面，港隊繼之前盛裝舞步取得1銀1銅外，林立信與何苑欣亦在三項賽中位處前列，仍有望取得獎牌。
高球許龍一仍領先榜首
至於周日（10月1日）的比賽，歷史性打入男足八強的香港隊，今日會對強敵的伊朗。而在高爾夫球項目，就會進行最後一日的比賽，目前許龍一在個人賽仍然以3桿領先對手，而在團體賽方面，港隊目前在總成績亦以4桿的距離領先第4的新加坡排第3，許龍一、張雄熙及黑純一保持穩定發揮，甚至仍有機會趕過僅比香港少1桿的泰國升上次席。
香港運動員賽程（10月1日）
板球：
男子分組賽：香港對日本
棒球：
男子第二階段分組：香港對南韓
壁球：
混雙分組賽：湯芷穎／鄧銘漮、李嘉兒／黃祉謙
高爾夫球：
男子個人及團體：黑純一、許龍一、張雄熙
女子個人及團體：韓紫琳、劉弦
國際象棋：
男子團體
女子團體
籃球：
女子分組賽：香港對哈薩克
滾軸溜冰：
女子1000米爭先賽：王蘊妮
馬術：
三項團體及個人賽盛裝舞步：蘇昱軒、凌慇、林立信、何苑欣
排球：
女子分組賽：香港對哈薩克
獨木舟：
男子500米四人艇：蔡奕伸、郭嘉煒、莫沅峰、張朗然
橋牌：
男子團體：何凱桐、何煒霖、黎偉傑、麥國輝、施純森、招偉立
女子團體：陳佩怡、鄧芷妍、董秀賢、顧可容、黃慧敏、楊凱寧
混合團體：陳淑琼、陸依阳、萬貝怡、王干、葉英傑、鄭子全
射箭：
男子反曲弓個人賽：郭賢霽、羅官博、温浚杰、伍棹然
男子複合弓個人賽：崔俊杰、李浩森、施陞儒、張卓昇
女子反曲弓個人賽：林淑貞、潘煒晴、王卓盈、鄭亦喬
女子複合弓個人賽：黃玉嫦、李慧康、陸燕衣、鄭鴻婷
田徑：
男子110米欄：李家耀、梅政揚
男子200米：陳俊浩、石錦程
男子跳遠決賽：陳銘泰
女子200米：李紫桃
女子100米欄決賽：呂麗瑤
三項鐵人：
女子組：彭詩雅
圍棋：
男子團體
女子團體
象棋：
混合團體
足球：
男子八強：香港對伊朗
香港焦點運動員賽事：
9月30日
璧球：
男子團體決賽
女子團體決賽
籃球：
男子籃球分組賽：香港對中國
田徑：
女子100米跨欄預賽：呂麗瑤
10月1日
田徑：
女子100米跨欄決賽：呂麗瑤
足球：
男子八強：香港對伊朗
10月2日
羽毛球：
混合雙打：鄧俊文／謝影雪、李晉熙／吳芷柔
10月4日
璧球：
混合雙打四強
男子單打四強
女子單打四強
10月5日
璧球：
混合雙打決賽
男子單打決賽
女子單打決賽
空手道：
女子個人型：劉慕裳
10月6日
羽毛球：
男子單打四強
混合雙打四強
10月7日
羽毛球：
男子單打決賽
混合雙打決賽
10月8日
閉幕典禮