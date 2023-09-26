杭州亞運｜神奇小子曹星如揮拳出擊 港隊杭州亞運續爭佳績

杭州亞運今日續有大量好戲上演，中國香港代表團的焦點運動員之一、「神奇小子」曹星如將登場，在男子57公斤的32強賽事火併泰國拳手尊龍，力爭晉級。此外，參賽資格失而復得的港隊男籃，亦會在小組賽登場硬撼中華台北；其餘包括「女飛魚」何詩蓓將續戰女子100米自由泳，又會是爭金良機，衛冕馬術盛裝舞步的蕭頴瑩，都會亮相爭牌。

現年36歲的曹星如(Rex)，雖然不再是小子，卻依然神奇。自2018年宣布棄戰職業賽以實現奧運夢，雖未能如願，但仍可挑戰亞運。根據賽程，Rex將會於今日約晚上8時15分與尊龍交手，假如能夠順利晉級，Rex將於本周末的16強再度出戰；只要合共贏出3場，在不設季軍戰下，將至少取得銅牌；當然最理想是打進下周四的決賽衝金。亞運拳擊採3回合制，每回合比賽3分鐘，期間休息一分鐘。

另邊廂，幸得黎巴嫩退賽，本來未獲參賽資格的男籃港隊，最終獲得後補參賽，被編在B組與中國、中華台北及蒙古同組，港隊今晚8時會於小組首戰火併中華台北。港隊大軍今次包括有名將李琪、中鋒惠龍兒、梁兆華、陳兆榮及蔡再懃等主力在陣，強陣出戰；但中華台北也是來勢洶洶，賽事精彩可期。