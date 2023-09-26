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體育
2023-09-26 04:29:56
日報

杭州亞運｜神奇小子曹星如揮拳出擊 港隊杭州亞運續爭佳績

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曹星如

曹星如

杭州亞運今日續有大量好戲上演，中國香港代表團的焦點運動員之一、「神奇小子」曹星如將登場，在男子57公斤的32強賽事火併泰國拳手尊龍，力爭晉級。此外，參賽資格失而復得的港隊男籃，亦會在小組賽登場硬撼中華台北；其餘包括「女飛魚」何詩蓓將續戰女子100米自由泳，又會是爭金良機，衛冕馬術盛裝舞步的蕭頴瑩，都會亮相爭牌。

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現年36歲的曹星如(Rex)，雖然不再是小子，卻依然神奇。自2018年宣布棄戰職業賽以實現奧運夢，雖未能如願，但仍可挑戰亞運。根據賽程，Rex將會於今日約晚上8時15分與尊龍交手，假如能夠順利晉級，Rex將於本周末的16強再度出戰；只要合共贏出3場，在不設季軍戰下，將至少取得銅牌；當然最理想是打進下周四的決賽衝金。亞運拳擊採3回合制，每回合比賽3分鐘，期間休息一分鐘。

另邊廂，幸得黎巴嫩退賽，本來未獲參賽資格的男籃港隊，最終獲得後補參賽，被編在B組與中國、中華台北及蒙古同組，港隊今晚8時會於小組首戰火併中華台北。港隊大軍今次包括有名將李琪、中鋒惠龍兒、梁兆華、陳兆榮及蔡再懃等主力在陣，強陣出戰；但中華台北也是來勢洶洶，賽事精彩可期。

何詩蓓

何詩蓓

何詩蓓

何詩蓓

馬術開賽  何詩蓓續衝金

其餘港隊焦點賽程，馬術賽事會正式展開，上屆雅加達亞運盛裝舞步金牌得主蕭頴瑩，將會率領陳萃彥及何苑欣出戰個人及團體賽。泳隊主力何詩蓓奪得200米自由泳金牌後，會繼續在100米自由泳爭金，決賽大約晚上7時30分上演，大家記得準時為她打氣！

桐廬馬術中心 蘇昱軒 林立信 李家超

特首李家超(右二)昨到訪桐廬馬術中心，並與代表中國香港的馬會馬術隊成員打氣，包括蘇昱軒(左一)及林立信(左二)。

桐廬馬術中心 李家超 應家柏

特首李家超(前排左七)率領香港特區政府代表團，在馬會主席兼中國香港馬術總會會長利子厚(前排右五)、馬會行政總裁應家柏(前排左六)，以及一眾專家技術人員陪同下，參觀桐廬馬術中心。

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