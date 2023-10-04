杭州亞運｜空手道劉慕裳爭取獎牌　有線HOY TV免費直播（附香港隊焦點賽程／持續更新）

杭州亞運會將在9月23日開幕，香港代表團將派出歷來最多的860多名運動員參賽，當中包括多位著名以及在個人項目取得過成就的運動員，包括在東京奧運奪得獎牌的劍擊代表張家朗，以及在游泳項目的何詩蓓等。而其中一些的項目，亦在23日開幕前展開。有線HOY TV將會免費直播部份的港隊賽事。

進入最後一個星期的比賽，香港運動員繼續有好表現。在周三（4日）的比賽，公路單車的楊倩玉為香港取得首面的公路單車女子金牌，而壁球方面亦在男女單及混雙都取下銅牌。至於矚目的男子足球四強，港隊雖然不敵日本，但還有機會在銅牌戰爭取成績。