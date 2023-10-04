杭州亞運｜空手道劉慕裳爭取獎牌　有線HOY TV免費直播（附香港隊焦點賽程／持續更新）

杭州亞運會將在9月23日開幕，香港代表團將派出歷來最多的860多名運動員參賽，當中包括多位著名以及在個人項目取得過成就的運動員，包括在東京奧運奪得獎牌的劍擊代表張家朗，以及在游泳項目的何詩蓓等。而其中一些的項目，亦在23日開幕前展開。有線HOY TV將會免費直播部份的港隊賽事。
進入最後一個星期的比賽，香港運動員繼續有好表現。在周三（4日）的比賽，公路單車的楊倩玉為香港取得首面的公路單車女子金牌，而壁球方面亦在男女單及混雙都取下銅牌。至於矚目的男子足球四強，港隊雖然不敵日本，但還有機會在銅牌戰爭取成績。
香港男足代表隊歷史性四強戰日本，am730將提供文字直播
陳善鈺壁球女單決賽戰大馬勁敵
在周四（5日）的比賽，空手道代表的劉慕裳將出戰女子個人型項目，力爭亞運金牌。而在公路單車，繼楊倩玉之後男子隊的高肇蔚、劉允祐、梁峻榮及梁嘉儒，亦有機會為香港爭取成績。
至於在壁球項目，陳善鈺周三在四強擊敗隊友入決賽後，將面對馬來西亞的強手茜娃桑嘉莉（Sivasangari Subramaniam）。另外香港在女子橋牌團體亦打入了決賽，然而比賽進行6輪的比賽，故今日首3輪未能確定冠軍。
香港運動員賽程（10月5日）
棒球：
男子次階段排名賽：香港對菲律賓
壁球：
女子單打決賽：陳善鈺
公路單車：
男子公路賽：高肇蔚、劉允祐、梁峻榮、梁嘉儒
國際象棋：
男子團體
女子團體
空手道：
男子個人型：鄭子文
女子組手68公斤：何佳恩
女子個人型：劉慕裳
龍舟：
男子龍舟500米
女子龍舟500米
滾軸溜冰：
男子自由式速度過樁：李澤謙、陳文豐
女子自由式速度過樁：盧信均、梁悅靈
攀石：
男子個人兩項全能賽：陳翔志、何卓希
女子個人兩項全能賽：徐子喬、黃淨淳
橋牌：
女子團體決賽：香港對新加坡
曲棍球：
女子排名賽：香港對印尼
射箭：
女子複合弓團體八強：香港對印度
象棋：
男子個人賽：鄭彥隆、黃學謙
女子個人賽：林嘉欣
羽毛球：
男子雙打：羅卓謙／楊盛才
女子雙打：楊雅婷／楊霈霖
混合雙打：鄧俊文／謝影雪
香港焦點運動員賽事
10月5日
璧球：
女子單打決賽
空手道：
女子個人型：劉慕裳
10月6日
羽毛球：
男子單打四強
混合雙打四強
10月7日
羽毛球：
男子單打決賽
混合雙打決賽
10月8日
閉幕典禮