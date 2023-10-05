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體育
2023-10-05 04:30:39
日報

杭州亞運｜空手道開打 劉慕裳衝金

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劉慕裳 亞運空手道

空手道劉慕裳出擊，有機會衝擊獎牌。

亞運空手道項目今日展開，首日即產生4面金牌，港隊分別在男子、女子個人型及女子組手68公斤賽事派出運動員出戰，其中在今年7月贏得了空手道亞錦賽金牌的劉慕裳(Grace)，將會火併日本勁敵清水希容，力爭金牌。至於出戰男子個人型的鄭子文年初亦曾在世界一級空手道A級賽(K1)雅典站摘銅，同樣具備實力衝擊獎牌。

空手道港隊今屆亞運共派出5男4女參戰，教練威廉湯馬士形容為港隊史上最強陣容；而今日登場除了鄭子文與劉慕裳外，還有出戰女子組手68公斤的何佳恩，焦點當然是落在上屆亞運銅牌得主劉慕裳身上。Grace近年征戰世界各地不少大賽，經常與日本選手交手，包括「世界一姐」大野光與清水希容正是她的宿敵；不過Grace今年7月在馬來西亞舉行的亞錦賽中，成功打敗清水希容摘金，為今次出戰亞運打下強心針，賽前聲言以爭金牌為目標。

鄭子文曾綺婷夫妻檔戰亞運

至於與妻子曾綺婷攜手出戰亞運的鄭子文，其妻要待下周日的女子個人組手50公斤以下賽事出戰，他則會於今日亮相。鄭子文年初在希臘K1賽事取得季軍，是他自2017年在該賽事得獎後，再一次站上頒獎台；正好作為上月度過35歲生日的最大鼓舞，今次賽事亦會以衝牌為目標。

其餘項目，羽毛球混雙的王牌組合鄧俊文和謝影雪，昨日在16強輕鬆贏波，今日將於半準決賽出戰，只要再贏一場，便可確保拿下獎牌。壁球方面，陳善玉在女單4強的「香港打吡」以3比0擊敗了隊友何子樂，闖入今日決賽，將與馬來西亞的西瓦桑加里爭金。

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