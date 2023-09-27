杭州亞運｜街頭霸王5香港電競代表僅負中華台北高手　黃育祥負方落敗距獎牌僅一步

電子競技是今屆亞運新增的比賽項目，而香港今屆亦有派出選手參加。其中在街頭霸王5項目，香港隊今日（27日）差一步就獲得首面電競的獎牌。在街頭霸王5的比賽，香港代表黃育祥在負方組的第7圈，不敵中華台北的頂尖選手向玉麟，最終未能進入負方決賽。

街霸這老牌電子遊戲應該不少人都玩過，然而作為電競項目，香港還是出了一位亞洲頂級的選手。香港代表的黃育祥在首圈雖然擊敗了卡塔爾的代表，不過次圈面對沙特阿拉伯的對手，卻是以0:2落敗，需要轉戰負方組。在亞運電競的街霸項目，是操用雙淘汰賽制，黃育祥在負方組卻一路晉級，至昨日（26日）更取得五連勝，當中包括在次圈贏過他的沙特代表，最終打入今日的負方組第7圈賽事。