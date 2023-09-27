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體育
2023-09-27 14:41:45

杭州亞運｜街頭霸王5香港電競代表僅負中華台北高手　黃育祥負方落敗距獎牌僅一步

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香港電競代表黃育祥。(中國香港電競總會圖片)

香港電競代表黃育祥。(中國香港電競總會圖片)

電子競技是今屆亞運新增的比賽項目，而香港今屆亦有派出選手參加。其中在街頭霸王5項目，香港隊今日（27日）差一步就獲得首面電競的獎牌。在街頭霸王5的比賽，香港代表黃育祥在負方組的第7圈，不敵中華台北的頂尖選手向玉麟，最終未能進入負方決賽。

街霸這老牌電子遊戲應該不少人都玩過，然而作為電競項目，香港還是出了一位亞洲頂級的選手。香港代表的黃育祥在首圈雖然擊敗了卡塔爾的代表，不過次圈面對沙特阿拉伯的對手，卻是以0:2落敗，需要轉戰負方組。在亞運電競的街霸項目，是操用雙淘汰賽制，黃育祥在負方組卻一路晉級，至昨日（26日）更取得五連勝，當中包括在次圈贏過他的沙特代表，最終打入今日的負方組第7圈賽事。

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香港電競代表黃育祥。(直播截圖) 向玉麟首場直落兩局擊敗黃育祥。(直播截圖) 黃育祥一度在劣勢反擊成功。(直播截圖)

台灣首位職業格鬥遊戲選手

黃育祥在今日，面對中華台北的向玉麟。向玉麟是台灣頂尖的格鬥遊戲選手，也是台灣第一位職業的格鬥遊戲選手，過去曾兩度在國際的格鬥遊戲大會中獲得亞軍，也擊敗過另一位香港代表的葉文豪晉身第7圈。

在今日的比賽黃育祥首場用Nash，對向玉麟Lucia。向利用投技及連擊，令黃育祥陷於苦戰，並最終連贏兩局，先贏第一場。在第二場比賽，黃育祥轉用較靈活的韓蛛俐，首局在僅餘一點血之下，成功反擊向玉麟。不過在熟悉了黃育祥的打法之後，向在第二局成功追回，在第三局，黃育祥一度把握到機會使出絕技，可是在餘下數秒未能全扣對方HP，結果向玉麟反擊成功，再贏第二場。以兩場勝利淘汰黃育祥。

中國香港電競代表隊夢三國2 項目成功打入八強賽。（中國香港電競總會圖片）

中國香港電競代表隊夢三國2 項目成功打入八強賽。（中國香港電競總會圖片）

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