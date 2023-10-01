杭州亞運｜許龍一高爾夫個人賽歷史性奪金　港團體賽同時摘銅

亞運本港再奪一金牌！港隊許龍一在高爾夫球男子個人賽奪金，是港隊歷來首面高爾夫球賽事的亞運獎牌，亦是香港今屆的第6面金牌。而同時進行的男子團體賽，香港亦獲得一面的銅牌。

在今日（1日）進行的高爾夫球項目最後一輪比賽，許龍一雖然未有如首兩日的高水準演出。他雖然在第6洞打出高標準1桿，但在其他的4個洞打出低標準1桿的小鳥，最終交出低標準3桿的成績，總成績以低標準27桿位列榜首。南韓的任成宰在最後一日發力，打出低標準7桿，但仍然以1桿之差不及許龍一未能後上奪金。至於中華台北的洪健堯就跌落第3獲得銅牌。