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體育
2023-10-01 13:50:00

杭州亞運｜許龍一高爾夫個人賽歷史性奪金　港團體賽同時摘銅

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許龍一贏得高爾夫球金牌後與港隊成員慶祝。(港協暨奧委會圖片)

許龍一贏得高爾夫球金牌後與港隊成員慶祝。(港協暨奧委會圖片)

亞運本港再奪一金牌！港隊許龍一在高爾夫球男子個人賽奪金，是港隊歷來首面高爾夫球賽事的亞運獎牌，亦是香港今屆的第6面金牌。而同時進行的男子團體賽，香港亦獲得一面的銅牌。

在今日（1日）進行的高爾夫球項目最後一輪比賽，許龍一雖然未有如首兩日的高水準演出。他雖然在第6洞打出高標準1桿，但在其他的4個洞打出低標準1桿的小鳥，最終交出低標準3桿的成績，總成績以低標準27桿位列榜首。南韓的任成宰在最後一日發力，打出低標準7桿，但仍然以1桿之差不及許龍一未能後上奪金。至於中華台北的洪健堯就跌落第3獲得銅牌。

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許龍一在高爾夫球個人項目奪金。(港協暨奧委會圖片) 香港隊在男子團體同樣獲得銅牌。(港協暨奧委會圖片) 香港高爾夫球代表許龍一。(港協暨奧委會圖片) 香港高爾夫球代表陳芷澄。(港協暨奧委會圖片)

團體僅差泰國1桿得第3

同時舉行的男子團體賽，香港在許龍一的帶領下，一直追隨南韓及泰國，不過在最後一個賽日，第2、3、4的泰國、香港及日本同樣都取得209桿的成績，未有改變最終排名，最終香港以1桿之微仍獲得一面的銅牌。在女子賽事方面韓紫琳與劉弦今日都交出低標準2桿的成績，總成績升上並列14位完成，在團體方面香港今日總成績低標準1桿，總成績最後排第7。

中國香港代表團團長霍啟剛衷心祝賀：「許龍一表現上佳，由首回合開始，做出多次低標準一桿的『小鳥』，更曾做出低標準兩桿的『老鷹』，最後憑穩定發揮，為港隊歷史性奪得高爾夫球賽事的亞運金牌，首次獲獎就奪冠，也反映港隊在亞運不同項目都有優勢，衷心祝賀運動員和高爾夫球團隊，亦希望港隊在其餘賽事繼續有佳績。」

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