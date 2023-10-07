杭州亞運｜閉幕日空手道曾綺婷壓軸上陣　有線HOY TV免費直播（附香港隊焦點賽程／持續更新）

杭州亞運會將在9月23日開幕，香港代表團將派出歷來最多的860多名運動員參賽，當中包括多位著名以及在個人項目取得過成就的運動員，包括在東京奧運奪得獎牌的劍擊代表張家朗，以及在游泳項目的何詩蓓等。而其中一些的項目，亦在23日開幕前展開。有線HOY TV將會免費直播部份的港隊賽事。

亞運在周末（7日）多個項目都進行最後賽事，而香港代表也多數完成今屆的比賽。其中在周末的男子足球銅牌戰，雖然香港足球隊在力戰而敗，以0:4負於烏茲別克，但已創造香港足球史上的新紀錄。除了足球，在女子空手道的68以上公斤級別，香港的何佳欣雖然打入四強，但最終在銅牌戰中不敵日本選手而未能獲獎。

在馬拉松游泳項目的男子組，香港代表冼展霆就獲得比賽的第8，而方胤就以第11名完成。在象棋方面，香港代表的黃學謙在男子個人賽其實亦取得第5名，另一香港代表鄭彥隆就得第11，女子個人賽林嘉欣就取得第8。至於攀石的比賽，就因為天雨而中止了決賽的比賽，只以準決賽成績定勝負，最終香港代表黃淨淳獲得第11，而徐子喬獲第16。