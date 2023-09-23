杭州亞運｜張家朗江旻憓首個賽日爭獎　有線HOY TV免費直播（附香港隊焦點賽程／持續更新）

經過正式賽日前的幾項比賽，香港運動員都取得不俗的表現，當中包括滑浪風帆及帆船，至少有6個細項港隊運動員都在前3名的位置，餘下的比賽大有機會為港增添獎牌，當中包括滑浪風帆的女子RS:X級，魏瑋恩總成績雖然暫列第2，但目前與泰國的對手其實是同分。而帆船項目的男子快速艇49ers，香港的祥傑及阿輝（Akira Luke Sakai）與首名的中國組合也僅差少量分數。

杭州亞運會將在9月23日開幕，香港代表團將派出歷來最多的860多名運動員參賽，當中包括多位著名以及在個人項目取得過成就的運動員，包括在東京奧運奪得獎牌的劍擊代表張家朗，以及在游泳項目的何詩蓓等。而其中一些的項目，亦在23日開幕前展開。有線HOY TV將會免費直播部份的港隊賽事。

在周日（24日），將是亞運首個正式比賽日，其中多位香港星級運動員都會出戰，當中劍擊的張家朗及江旻憓都會在個人項目爭逐獎牌。另外在賽艇項目方面，在男子輕量級雙人雙槳的項目，港隊亦有機會競逐獎牌。武術方面，在世大運贏過獎牌的劉子龍會在男子長拳賽事出戰。至於香港飛魚何詩蓓會在並非個人強項的女子50米蛙泳及女子4x100米接力中出戰。

香港運動員賽程（9月24日）

電子競技：

王者榮耀：分組賽及八強

FIFA Online 4：丘敏龍、范倬華

滑浪風帆：

男子iQFOiL第13至第16輪：鄭清然

男子RS:X第9至第10輪：歐令揚

女子iQFOiL第13至第16輪：馬君正

女子RS:X第9至第10輪：魏瑋恩

帆船：

男子風箏板第12至第14輪：梁普澤

男子快速艇49人級第9至第10輪：祥傑、阿輝（Akira Luke Sakai）

男子青少年單人艇ILCA 4第7至第8輪：陳建充

女子青少年單人艇ILCA 4第7至第8輪：黃子晏

女子快速艇FX級第7至第8輪：易希澧、蔡穎姿

國際象棋：

男子個人賽第1至第2輪：高家瀚、鄺永祈

女子個人賽第1至第2輪：馮予、劉天儀

滑板：

男子公園賽預賽：于朗

劍擊：

男子個人花劍：蔡俊彥、張家朗

女子個人重劍：江旻憓、佘繕妡

體操：

男子團體及個人資格賽：吳家褀、吳翹充、詹文軒

乒乓球：

男子團體：香港對北韓

女子團體：香港對哈薩克

七人欖球：

女子分組賽：香港對印度、香港對新加坡

男子分組賽：香港對馬來西亞、香港對菲律賓

柔道：

男子60公斤級：黎耀朗

男子66公斤級：劉樂添

女子48公斤級：王嘉莉

女子52公斤級：徐淑琪

賽艇：

男子輕量級雙人雙槳決賽：陳廸麟、陳至鋒

男子雙人單槳無舵手決賽：林新棟、王瑋駿

女子輕量級雙人雙槳決賽：黃湘儀、洪詠甄

女子四人單槳無舵手決賽：黃樂堯、許詠淇、張海琳、梁瓊允

沙灘排球：

女子16強：杜詠彤／黃雯靖、袁廷芝／盧慧茵

射擊：

男子25米手槍速射個人資格賽：陳浩輝

女子10米氣手槍：成灝澂

手球：

男子組分組賽：香港對卡塔爾

女子組分組賽：香港對日本

跆拳道：

男子組品勢個人：陳頌賢

女子組品勢個人：朱洛儀

網球：

男子單打第二圈：王康傑

男子雙打第一圈：香港對南韓一隊

女子單打第二圈：張瑋桓

圍棋：

男子個人預賽第1至第2輪：陳乃申、陳志軒

武術：

男子長拳：劉子龍

女子太極拳太極劍：陳穗津、莫宛螢

游泳：

男子100米自由泳：何甄陶、卓銘浩

男子100米背泳：關鵬、劉紹宇

男子200米個人混合泳：劉建希、劉平治

女子50米蛙泳：何詩蓓、林凱喬

女子200米蝶泳：莫思騏、楊凱晴

女子4x100米自由泳接力：何南慧、何詩蓓、譚凱琳、鄭莉梅