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體育
2023-09-23 22:19:57

杭州亞運｜開幕禮港隊姚錦成莫宛螢持旗登場　乒乓男團全勝晉級

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姚錦成與莫宛螢作為港隊持旗手入場。(港協暨奧委會圖片)

姚錦成與莫宛螢作為港隊持旗手入場。(港協暨奧委會圖片)

因疫情延期一年的杭州亞運會，今晚（23日）進行開幕禮，國家主席習近平與多位國家的領袖出席。而香港代表團由七人欖球的代表姚錦成，與武術代表莫宛螢擔任港隊的持旗手。

杭州亞運今日在主場館，別稱「大蓮花」的杭州奧體中心體育場舉行了開幕儀式，並由國家主席習近平出席。香港代表團在姚綿成及莫宛螢持旗下帶領入場。港隊今屆派出歷來最多的860多名運動員參與。

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姚錦成與莫宛螢作為港隊持旗手入場。(路透社) 姚錦成與莫宛螢作為港隊持旗手入場。(港協暨奧委會圖片) 姚錦成與莫宛螢作為港隊持旗手入場。(港協暨奧委會圖片)

男乒團大勝巴林晉級

雖然正式比賽日要到明日才展開，然而此前仍有多個項目已進行初階段的比賽。其中香港代表在賽艇、帆船及滑浪風帆都有不錯的表現，而在今日較早舉行的比賽，香港男子乒乓球隊亦在分組最後一場大勝巴林，以全勝姿態晉身淘汰賽。港隊今場更換了比賽隊員，而何鈞傑領頭先以局數3:0擊敗對手，之後吳柏男領先兩局下，一度被對手追回一局，但仍贏3:1。而最後一場的姚鈞濤，亦以3:0的局數大勝，以場數3:0取勝。港隊在16強的比賽會對北韓。

在滑浪風帆及帆船的比賽場地，港隊成員亦有表現。在滑浪風帆的女子iQFoil板，馬君正今日4輪比賽取得1輪第1及3輪第2，繼續在總成績排次席。男子iQFoil板方面，鄭清然今日有2輪只得第4，由於比賽只剔除兩輪較差成績，鄭清然總成績仍在第3。而滑浪風帆RS:X的男女子方面，歐令揚在男子組仍守在第3，而魏瑋恩在今日兩輪分別取得第1及第2，總成績排第2，但與領先的泰國代表同分。

香港男子乒乓球代表姚鈞濤。(港協暨奧委會圖片) 香港男子乒乓球代表何鈞傑。(港協暨奧委會圖片) 香港男子乒乓球代表何鈞傑。(港協暨奧委會圖片) 香港男子乒乓球代表姚鈞濤。(港協暨奧委會圖片) 香港男子乒乓球隊。(港協暨奧委會圖片)

▼亞運開幕禮圖片▼

國家主席習近平與夫人出席開幕禮。(路透社) 杭州亞運今日舉行開幕禮。(路透社) 亞奧理事會主席發言。(路透社) 杭州亞運今日舉行開幕禮。(港協暨奧委會圖片) 杭州亞運今日舉行開幕禮。(路透社) 杭州亞運今日舉行開幕禮。(路透社) 杭州亞運今日舉行開幕禮。(路透社) 中國代表團。(路透社) 北韓代表團。(路透社) 烏茲別克代表團。(路透社) 日本代表由江村美咲及清水彰人持旗。(路透社) 南韓代表團。(路透社)
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