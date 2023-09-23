杭州亞運｜開幕禮港隊姚錦成莫宛螢持旗登場　乒乓男團全勝晉級

男乒團大勝巴林晉級

雖然正式比賽日要到明日才展開，然而此前仍有多個項目已進行初階段的比賽。其中香港代表在賽艇、帆船及滑浪風帆都有不錯的表現，而在今日較早舉行的比賽，香港男子乒乓球隊亦在分組最後一場大勝巴林，以全勝姿態晉身淘汰賽。港隊今場更換了比賽隊員，而何鈞傑領頭先以局數3:0擊敗對手，之後吳柏男領先兩局下，一度被對手追回一局，但仍贏3:1。而最後一場的姚鈞濤，亦以3:0的局數大勝，以場數3:0取勝。港隊在16強的比賽會對北韓。

在滑浪風帆及帆船的比賽場地，港隊成員亦有表現。在滑浪風帆的女子iQFoil板，馬君正今日4輪比賽取得1輪第1及3輪第2，繼續在總成績排次席。男子iQFoil板方面，鄭清然今日有2輪只得第4，由於比賽只剔除兩輪較差成績，鄭清然總成績仍在第3。而滑浪風帆RS:X的男女子方面，歐令揚在男子組仍守在第3，而魏瑋恩在今日兩輪分別取得第1及第2，總成績排第2，但與領先的泰國代表同分。