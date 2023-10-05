杭州亞運｜陳善鈺壁球女單摘銀牌　劉慕裳空手道個人型獲銅牌（港隊成績不斷更新）

香港壁球代表陳善鈺在女單決賽，以2:3的局數不敵馬來西亞的強敵，取得一面銀牌。而香港空手道代表的劉慕裳，在亞運的個人型項目僅負於老對手的清水希容，未能晉級金牌賽，只能轉戰銅牌賽，最後在銅牌戰中勝出。而在男子個人型，鄭子文亦打入銅牌戰。 在今日（5日）的女單壁球決賽，陳善鈺面對馬來西亞的茜娃桑嘉莉（Sivasangari Subramaniam），這位大馬代表在早前的女團決賽擊敗過香港。不過在今日的決賽，陳善鈺以11:8先贏第1局，不過在第2局的比賽，茜娃桑嘉莉在力救多個局分之下，以15:13，反勝陳善鈺追平局數。 在第3局的比賽，陳善鈺本身再有取得局分，今次茜娃桑嘉莉就未能救回，令陳善鈺以12:10再領先局數2:1。不過陳善鈺第4局被茜娃桑嘉莉拉開，以9:11再被追平，令比賽要進行第5局決勝。決勝第5局，陳善鈺發揮穩定，並一度拉開差距至4分距離。不過陳善鈺之後出現個人失誤，被對手追平至9:9。茜娃桑嘉莉之後更兩度獲得決賽的賽點，陳善鈺救回一次之後，第二次就未能平反敗局，輸10:12，以局數2:3落敗，獲得銀牌。

劉慕裳首階段與清水希容同組僅差0.5分 亞運的比賽分組並非以排名劃分，令到清水希容與劉慕裳在首階段就要在同組對壘。雖然首輪比賽二人分別取得42.60及41.70的得分晉身次輪，在第二輪的比賽，劉慕裳獲得42.80分，而清水希容則獲43.30，清水希容就以0.5分之差獲得小組的首名晉級決賽，而劉慕裳只能轉戰銅牌戰。至於另一組，雖然首名的馬來西亞選手只有40.40，一直遠遠不及清水希容與劉慕裳，但還是獲得首名晉級。劉慕裳將在銅牌戰爭逐。 在下午的銅牌戰，劉慕裳面對越南的對手，與之前兩輪不同，劉慕裳今次改打出泊手拔塞，最終獲得43.40分，越南對手僅獲40.60，令劉慕裳贏得銅牌。 至於在男子組方面，鄭子文在首輪以分組的第3名晉級。不過在第二輪的比賽，鄭子文獲得40.50分，雖然原本以首名晉級的中華台北選手在次輪表現欠佳，但鄭子文仍以1分之差負於澳門選手轉戰銅牌賽。在銅牌賽，鄭子文就以1分之微不敵南韓的對手，未能取得獎牌。

至於在今早舉行的龍舟男女子500米項目，香港男隊在排名賽獲得第5，總成績以第11名完成比賽。而女隊方面，最終亦獲得第8名的成績。 另外攀石項目，香港的陳翔志與何卓希出戰男子個人兩項全能，其中在首項的攀石陳翔志以99.7分排第6位，落後3名取得100分領先的選手，何卓希以69.4分排11。女子方面黃淨淳及徐子喬就分別排第10及12名。橋牌項目的男子團體決賽，香港男隊在第1節比賽以55:32領先印度，第2節港隊再贏46:29，而比賽會進行6節。

公路單車3名港將完成賽事 公路單車項目，香港男隊派出4名代表出戰，然而哈薩克在賽事派出職業車隊艾斯坦拿的車手出戰。最後香港代表梁嘉儒與高肇蔚跟隨第二組的車群衝線，以4小時32分50秒，分別取得第15及16名。而梁峻榮在較後位置以第29名完成，而劉允祐在距離終點約40公里途中退出，未能完成比賽。而賽事冠軍的是哈薩克車手的費度羅夫（Yevgeniy Fedorov），他與隊友盧辛高（Alexey Lutsenko）在最後衝線。 在滾軸溜冰項目，香港代表陳文豐在男子自由式速度過樁項目預賽以第7名晉級淘汰賽，而李澤謙就以第17名未能晉級。而女子自由式速度過樁項目，香港代表盧信均及梁悅靈就分別取得10及11名，未能晉級。