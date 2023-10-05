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體育
2023-10-05 17:55:00

杭州亞運｜陳善鈺壁球女單摘銀牌　劉慕裳空手道個人型獲銅牌（港隊成績不斷更新）

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陳善鈺在女單決賽獲銀牌。(港協暨奧委會圖片)

陳善鈺在女單決賽獲銀牌。(港協暨奧委會圖片)

香港壁球代表陳善鈺在女單決賽，以2:3的局數不敵馬來西亞的強敵，取得一面銀牌。而香港空手道代表的劉慕裳，在亞運的個人型項目僅負於老對手的清水希容，未能晉級金牌賽，只能轉戰銅牌賽，最後在銅牌戰中勝出。而在男子個人型，鄭子文亦打入銅牌戰。

在今日（5日）的女單壁球決賽，陳善鈺面對馬來西亞的茜娃桑嘉莉（Sivasangari Subramaniam），這位大馬代表在早前的女團決賽擊敗過香港。不過在今日的決賽，陳善鈺以11:8先贏第1局，不過在第2局的比賽，茜娃桑嘉莉在力救多個局分之下，以15:13，反勝陳善鈺追平局數。

在第3局的比賽，陳善鈺本身再有取得局分，今次茜娃桑嘉莉就未能救回，令陳善鈺以12:10再領先局數2:1。不過陳善鈺第4局被茜娃桑嘉莉拉開，以9:11再被追平，令比賽要進行第5局決勝。決勝第5局，陳善鈺發揮穩定，並一度拉開差距至4分距離。不過陳善鈺之後出現個人失誤，被對手追平至9:9。茜娃桑嘉莉之後更兩度獲得決賽的賽點，陳善鈺救回一次之後，第二次就未能平反敗局，輸10:12，以局數2:3落敗，獲得銀牌。

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陳善鈺在女單決賽獲銀牌。(港協暨奧委會圖片) 陳善鈺在女單決賽獲銀牌。(港協暨奧委會圖片) 陳善鈺在女單決賽獲銀牌。(港協暨奧委會圖片) 陳善鈺在女單決賽獲銀牌。(港協暨奧委會圖片)

劉慕裳首階段與清水希容同組僅差0.5分

亞運的比賽分組並非以排名劃分，令到清水希容與劉慕裳在首階段就要在同組對壘。雖然首輪比賽二人分別取得42.60及41.70的得分晉身次輪，在第二輪的比賽，劉慕裳獲得42.80分，而清水希容則獲43.30，清水希容就以0.5分之差獲得小組的首名晉級決賽，而劉慕裳只能轉戰銅牌戰。至於另一組，雖然首名的馬來西亞選手只有40.40，一直遠遠不及清水希容與劉慕裳，但還是獲得首名晉級。劉慕裳將在銅牌戰爭逐。

在下午的銅牌戰，劉慕裳面對越南的對手，與之前兩輪不同，劉慕裳今次改打出泊手拔塞，最終獲得43.40分，越南對手僅獲40.60，令劉慕裳贏得銅牌。

至於在男子組方面，鄭子文在首輪以分組的第3名晉級。不過在第二輪的比賽，鄭子文獲得40.50分，雖然原本以首名晉級的中華台北選手在次輪表現欠佳，但鄭子文仍以1分之差負於澳門選手轉戰銅牌賽。在銅牌賽，鄭子文就以1分之微不敵南韓的對手，未能取得獎牌。

劉慕裳亞運再獲銅牌。(港協暨奧委會圖片) 香港空手道代表鄭子文。(港協暨奧委會圖片) 香港空手道代表劉慕裳。(港協暨奧委會圖片) 香港空手道代表鄭子文。(港協暨奧委會圖片) 香港空手道代表劉慕裳。(港協暨奧委會圖片) 香港空手道代表鄭子文。(港協暨奧委會圖片) 香港空手道代表劉慕裳。(港協暨奧委會圖片) 香港空手道代表鄭子文。(港協暨奧委會圖片) 香港空手道代表劉慕裳。(港協暨奧委會圖片) 香港空手道代表鄭子文。(港協暨奧委會圖片) 香港空手道代表劉慕裳。(港協暨奧委會圖片)

至於在今早舉行的龍舟男女子500米項目，香港男隊在排名賽獲得第5，總成績以第11名完成比賽。而女隊方面，最終亦獲得第8名的成績。

另外攀石項目，香港的陳翔志與何卓希出戰男子個人兩項全能，其中在首項的攀石陳翔志以99.7分排第6位，落後3名取得100分領先的選手，何卓希以69.4分排11。女子方面黃淨淳及徐子喬就分別排第10及12名。橋牌項目的男子團體決賽，香港男隊在第1節比賽以55:32領先印度，第2節港隊再贏46:29，而比賽會進行6節。

香港女子龍舟隊。(港協暨奧委會圖片) 香港男子龍舟隊。(港協暨奧委會圖片) 香港男子龍舟隊。(港協暨奧委會圖片)

公路單車3名港將完成賽事

公路單車項目，香港男隊派出4名代表出戰，然而哈薩克在賽事派出職業車隊艾斯坦拿的車手出戰。最後香港代表梁嘉儒與高肇蔚跟隨第二組的車群衝線，以4小時32分50秒，分別取得第15及16名。而梁峻榮在較後位置以第29名完成，而劉允祐在距離終點約40公里途中退出，未能完成比賽。而賽事冠軍的是哈薩克車手的費度羅夫（Yevgeniy Fedorov），他與隊友盧辛高（Alexey Lutsenko）在最後衝線。

在滾軸溜冰項目，香港代表陳文豐在男子自由式速度過樁項目預賽以第7名晉級淘汰賽，而李澤謙就以第17名未能晉級。而女子自由式速度過樁項目，香港代表盧信均及梁悅靈就分別取得10及11名，未能晉級。

香港單車隊展示在今屆賽事的獎牌。(港協暨奧委會圖片) 香港單車隊出戰男子公路單車。(港協暨奧委會圖片) 香港單車隊出戰男子公路單車。(港協暨奧委會圖片) 香港單車隊出戰男子公路單車。(港協暨奧委會圖片) 香港單車代表梁嘉儒與高肇蔚在公路賽衝線。(港協暨奧委會圖片) 香港單車代表梁峻榮。(港協暨奧委會圖片)

港羽毛球代表全部出局

羽毛球項目，香港的男女雙組合在上午同時出戰八強賽，對手亦同為南韓的組合。其中男雙的羅卓謙及楊盛才面對崔率圭及金元浩，直落兩局輸7:21及11:21，而女雙的楊雅婷及楊霈霖，雖然一度將局數追平1:1，但決勝第3局仍不敵南韓的金昭映及孔煕容。

香港羽毛球代表僅餘下混雙的鄧俊文及謝影雪，在下午迎戰日本組合渡邊勇大及東野有紗。香港組合雖然兩局都與對方追得很貼，但還是以兩局的18:21及18:21，不敵日本組合而出局。而至此香港的羽毛球代表已全部出局。

香港羽毛球女雙組合楊雅婷及楊霈霖。(港協暨奧委會圖片) 香港羽毛球男雙組合羅卓謙及楊盛才。(港協暨奧委會圖片) 香港羽毛球代表楊雅婷。(港協暨奧委會圖片) 香港羽毛球男雙組合羅卓謙及楊盛才。(港協暨奧委會圖片) 香港羽毛球女雙組合楊雅婷及楊霈霖。(港協暨奧委會圖片) 香港羽毛球代表楊盛才。(港協暨奧委會圖片)
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