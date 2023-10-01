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體育
2023-10-01 13:15:47

杭州亞運｜電競首度納入比賽項目　南韓隊LoL以2:0奪金全員免兵役

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杭州亞運是首度將電競列入比賽項目的亞運會，包括了英雄聯盟、王者榮耀、和平精英（CS）、刀塔（Dota）、夢三國2、快打旋風5和FiFA online，本來也要列入比賽項的《爐石傳說》，在賽前卻突然爆出代理權爭議，被亞運會除名。

南韓代表隊在亞運會電子競技項目《英雄聯盟》比賽中，從小組賽開始就勢如破竹，最終打出「五戰五勝」的漂亮成績，決賽以2:0擊敗中華隊摘金，選手通通可以獲得免除兵役資格，展現「電競強國」的實力。

爐石傳說爆代理權爭議被除名

杭州亞運是首度將電競列入比賽項目的亞運會，包括了英雄聯盟、王者榮耀、和平精英（CS）、遺蹟保衛戰（刀塔，DotA）、夢三國2、快打旋風5和FiFA online，本來也要列入比賽項的爐石傳說，在賽前卻突然爆出代理權爭議，被亞運會除名。

這次《英雄聯盟》比賽是採BO3（Best of 3，三戰兩勝）賽制，南韓隊於28日準決賽先對上東道主中國隊，用29分鐘收下第一場的勝利，接着第二場到來，中國隊掌握了賽場主導權，不過南韓隊穩定發揮，在比賽來到第15分鐘時追平比數，發起反攻 ，在36分鐘時將中國隊團滅，以2:0的成績晉級決賽。

「電競強國」摘二金一銅

29日晚間金牌戰，南韓隊對上了在準決賽以2:0擊敗越南的中華隊，遊戲進行了29分鐘後結束，南韓隊先發制人，拿下第一場的勝利。第二場中華隊想扳回一城，但南韓隊持續穩定進攻，最後在26分鐘收下勝利，中華隊獲得銀牌，銅牌戰則由中國隊以2:1擊敗越南隊獲得。

依據現行韓國兵役法的規定，運動員在奧運獲得獎牌，或是在亞運會取得金牌，就能以「體育要員」的身分取代入伍服役，因此這次南韓隊的選手通通可以免除為期一年半的兵役，除了《英雄聯盟》代表隊獲得佳績外，參加FiFA online的郭峻赫27日獲得銅牌，出賽快打旋風5的金管禹日奪金，南韓在這次電子競技項目中，已經將二金一銅收入囊中，打響「電競強國」名號。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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