杭州亞運｜電競首度納入比賽項目　南韓隊LoL以2:0奪金全員免兵役

杭州亞運是首度將電競列入比賽項目的亞運會，包括了英雄聯盟、王者榮耀、和平精英（CS）、刀塔（Dota）、夢三國2、快打旋風5和FiFA online，本來也要列入比賽項的《爐石傳說》，在賽前卻突然爆出代理權爭議，被亞運會除名。

南韓代表隊在亞運會電子競技項目《英雄聯盟》比賽中，從小組賽開始就勢如破竹，最終打出「五戰五勝」的漂亮成績，決賽以2:0擊敗中華隊摘金，選手通通可以獲得免除兵役資格，展現「電競強國」的實力。

爐石傳說爆代理權爭議被除名

杭州亞運是首度將電競列入比賽項目的亞運會，包括了英雄聯盟、王者榮耀、和平精英（CS）、遺蹟保衛戰（刀塔，DotA）、夢三國2、快打旋風5和FiFA online，本來也要列入比賽項的爐石傳說，在賽前卻突然爆出代理權爭議，被亞運會除名。

這次《英雄聯盟》比賽是採BO3（Best of 3，三戰兩勝）賽制，南韓隊於28日準決賽先對上東道主中國隊，用29分鐘收下第一場的勝利，接着第二場到來，中國隊掌握了賽場主導權，不過南韓隊穩定發揮，在比賽來到第15分鐘時追平比數，發起反攻 ，在36分鐘時將中國隊團滅，以2:0的成績晉級決賽。