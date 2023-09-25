杭州亞運｜「飛魚」何詩蓓主項爭金

杭州亞運賽事繼續，中國香港代表團今日在多個項目分途出戰，其中焦點當然是「女飛魚」何詩蓓將在主項之一的女子200米自由泳出戰，力爭金牌。至於已為港隊「開齋」獲獎的賽艇隊，亦已闖入今日的3項決賽，隨時再有驚喜；而武術的男子太極劍，之前在世大運奪金的許得恩亦會登場爭創佳績。

何詩蓓昨晚女子50米蛙先奪銅牌，而早前則打破此項目香港紀錄，經已熱好身；今日來到主項自由泳，自然會有更高期望，尤其是這位25歲泳手上屆亞運因傷缺陣，今次為求彌補遺憾，自然格外具鬥志。

賽艇方面，梁穎安闖入女子單人雙槳決賽，這位去年亞錦賽銀牌得主，當然是爭牌熱門。至於港隊「大師兄」趙顯臻亦闖入男子單人雙槳決賽，他賽前誓言要划好每一槳，盡力爭取佳績。另外，張海琳/梁瓊允在女子雙人單槳無舵手初賽，以次名晉身今日決賽，由於這項目只得中國、中國香港及韓國參賽，賽會只會頒發金、銀牌；但以港隊在初賽帶離韓國逾5秒晉級，「有牌落袋」機會樂觀。