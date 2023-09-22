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體育
2023-09-22 21:20:00

杭州亞運｜香港乒乓球團體賽全勝　風帆魏瑋恩繼續領先（港隊成績不斷更新）

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香港女子乒乓球代表李皓晴。(港協暨奧委會圖片)

香港女子乒乓球代表李皓晴。(港協暨奧委會圖片)

杭州亞運的乒乓團體賽事在今日（22日）展開，當中香港男女隊在分組面對實力不高的對手，首戰齊齊輕鬆獲勝。至於在滑浪風帆項目，香港的魏瑋恩在女子RS:X級的比賽，雖然受到泰國的對手挑戰，但仍然暫時領先第1位。

杭州亞運今日香港代表隊在多個項目都有比賽，其中在乒乓球方面，香港女隊在分組的對手分別是巴林及烏茲別克，在上午對巴林一仗，打頭陣的李皓晴雖然一度失掉一局，不過仍以3:1局數勝出，而其他隊友朱成竹及杜凱琹都以3:0的局數橫掃對手，令港隊先以3:0場數贏第一戰。到下午再對烏茲別克的比賽，港隊今次在不失一局下，成功以場數3:0擊敗對手，分組兩戰全勝出線。

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香港乒乓球女隊首戰對巴林。(港協暨奧委會圖片) 香港女子乒乓球代表朱成竹。(港協暨奧委會圖片) 香港女子乒乓球代表杜凱琹。(港協暨奧委會圖片)

乒乓男團首戰橫掃蒙古

至於男隊方面，香港隊面對蒙古、伊朗及巴林。在中午對蒙古的比賽，香港隊3名代表黃鎮廷、何鈞傑及林兆恒都輕鬆贏對手局數3:0，並同以場數3:0勝出。在傍晚對伊朗的比賽，林兆恒雖然在第2場輸給伊朗的阿拉米揚，一度被追平場數1:1，然而何鈞傑及黃鎮廷都在之後兩場勝出，令香港得以場數3:1獲勝，明日會對上巴林。

在滑浪風帆上午的比賽，香港女子代表魏瑋恩在女子RS:X級的第2個賽日3輪賽事中，雖然在第4及5輪都被泰國的對手勝出，然而在第6輪魏瑋恩又取得第1名，在經過6輪的比賽之後魏瑋恩仍然在總成績上領先。至於男子的RS:X級賽事，香港代表歐令揚今日的3輪都取得第4名，暫時位列第3。

香港男子乒乓球代表黃鎮廷。(港協暨奧委會圖片) 香港男子乒乓球代表林兆恒。(港協暨奧委會圖片) 香港男子乒乓球代表何鈞傑。(港協暨奧委會圖片) 香港男子乒乓球隊。(港協暨奧委會圖片)

至於下午的比賽，男子iQFoil的賽事鄭清然今日4輪比賽取得1場第2及3場第3，總成績位列第3。而女子的iQFoil比賽，香港的馬君正今日藉主要的中國選手最後兩輪失準，在今日取得2輪第1及2輪第2，在總成績仍排第2，不過已縮窄與第1的距離。

趙顯臻單人雙槳首名晉級決賽

賽艇項目方面，男女子個單人雙槳比賽，兩位香港代表都打入決賽。其中男子單人雙槳，趙顯臻在第1組的比賽，以7分23秒5的成績率先衝線，以首名晉級決賽。而女子單人雙槳梁穎桉以8分20秒35，以分組第3名打入決賽。

香港賽艇男子單人雙槳代表趙顯臻。(港協暨奧委會圖片) 香港賽艇男子單人雙槳代表趙顯臻。(港協暨奧委會圖片)

沙灘排球方面，香港男隊的林琪豐與王沛林在分組最後一場面對泰國的組合，結果以局數0:2落敗，未能晉級。而女子組方面，杜詠彤與黃雯靖在B組最後一場，以盤數2:0擊敗澳門組合，在分組取得第4名晉身次輪淘汰賽。而盧慧茵與袁廷芝就以局數1:2不敵泰國組合。

天雨影響港女子板球隊未賽先輸

至於板球方面，香港女子隊原定會對孟加拉。不過比賽因為天雨而一度延期，最後賽會宣布腰斬，而根據官方的公告，孟加拉因為在國際板球協會的排名比香港高，因此晉級四強。

香港男足在亞運首戰僅負烏茲別克。(港協暨奧委會圖片) 香港男足代表安永佳。(港協暨奧委會圖片) 香港男足代表潘沛軒。(港協暨奧委會圖片)

女足補時不敵世界盃代表菲律賓

女子足球項目，香港女隊首場分組賽面對有不少女子世界盃成員在陣的菲律賓，香港隊雖然8分鐘先輸12碼，被菲國首個世界盃入球球員莎蓮娜保丹（Sarina Bolden）射入。不過香港隊卻在38分鐘由張煒琪射入扳平，半場只與這支世界盃份子賽平1:1。換邊之後雖然港隊受壓，但菲律賓一直都難以撕破港隊的防線。直至89分鐘才被菲律賓的基莎達（Quinley Quezada）攻入再度領先，而古莉盧（Katrina Guillou）在補時再入一球，為菲律賓驚險下以3:1擊敗香港。

在晚上舉行的男足比賽，香港雖然已提前獲得晉級資格，但仍需要與烏茲別克進行兩場比賽決定首次名的出線資格。港隊上半場雖然力保不失，但下半場65分鐘被對手攻破大門，最終港隊以0:1不敵對手。下周一（25日）會進行第二場對賽。

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