杭州亞運｜香港壁球女團決賽不敵馬來西亞摘銀　電競隊首獲獎牌（更新）

亞運將完成首個星期的比賽，其中香港已獲得30多面的獎牌。在女子壁球團體賽，香港決賽不敵馬來西亞，僅獲亞軍。在晚上舉行的電競賽事，香港代表在《夢三國2》項目雖然決賽不敵中國，但仍獲得銀牌，是香港電競首面大型運動會獎牌。至於在今早（30日）的田徑項目，香港跨欄選手呂麗瑤以總成績第6名打入決賽。 壁球的團體賽今日先進行女子組的決賽。香港隊先由湯芷穎出戰，她以局數的3:2反勝對手，為香港場數先領先1:0。不過第2場香港派出何子樂面對茜娃桑嘉莉（Sivasangari Subramaniam），茜娃桑嘉莉是馬來西亞今屆的代表團持旗手，上屆亞運個人銀牌得主。何子樂最終以0:3不敵對手，被追和場數1:1。香港最後一場由陳善鈺面對賓迪艾絲文（Aifa Binti Azman），陳善鈺再先失兩局下，一度追回一局，可是第4局仍然不及對手，以局數1:3落敗，港隊場數輸1:2，只能獲得銀牌。

在傍晚，香港電競代表的成員陳卓傑、羅慶隆、葉惠林、葉浩林及袁柏林，出戰《夢三國2》項目的決賽。港隊雖然未能取得優勢，但仍獲得賽事的亞軍，為香港取得首面的電競獎牌。這是亞運會增添電競項目後，香港的首面大型運動會電競獎牌。 馬術三項港隊兩將並列第4 馬術三項的個人及團體賽，香港的林立信與何苑欣在盛裝舞步的項目同獲28.30的罰分，並列在第4位。而蘇昱軒以30.20並列第10，凌慇以38.60罰分排21。 在乒乓球方面，何鈞傑與黃鎮廷在男雙的八強不敵國家隊組合的樊振東與王楚欽，而女雙杜凱琹與朱成竹以局數2:3不敵北韓組合出局。僅餘下黃鎮廷一人在男單打入四強，他在今日以局數4:3反勝中華台北的林昀儒，四強將再次面對王楚欽。

呂麗瑤陳銘泰分別晉級決賽 至於田徑場上，香港代表呂麗瑤與隊友的盛楚殷出戰女子100米欄的預賽。呂麗瑤雖然在小組取得第4名，但總成績以第6名晉級決賽。而盛楚殷總成績排13未能晉級。而男子的跳遠方面，陳銘泰在分組取得第6名，以總成績第10晉級決賽，另一位香港代表的高皓塱總成績13名，僅僅未能晉級。 女子三項鐵人的比賽，彭詩雅在比賽的初段發揮不錯，在游泳中段一度排第3，雖然之後以第4上岸，但在單車階段又追上第3位。可是在最後的長跑，彭詩雅未能保持領先，最終以第6衝線。