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體育
2023-09-30 21:00:00

杭州亞運｜香港壁球女團決賽不敵馬來西亞摘銀　電競隊首獲獎牌（更新）

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香港壁球代表陳善鈺。(港協暨奧委會圖片)

香港壁球代表陳善鈺。(港協暨奧委會圖片)

亞運將完成首個星期的比賽，其中香港已獲得30多面的獎牌。在女子壁球團體賽，香港決賽不敵馬來西亞，僅獲亞軍。在晚上舉行的電競賽事，香港代表在《夢三國2》項目雖然決賽不敵中國，但仍獲得銀牌，是香港電競首面大型運動會獎牌。至於在今早（30日）的田徑項目，香港跨欄選手呂麗瑤以總成績第6名打入決賽。

壁球的團體賽今日先進行女子組的決賽。香港隊先由湯芷穎出戰，她以局數的3:2反勝對手，為香港場數先領先1:0。不過第2場香港派出何子樂面對茜娃桑嘉莉（Sivasangari Subramaniam），茜娃桑嘉莉是馬來西亞今屆的代表團持旗手，上屆亞運個人銀牌得主。何子樂最終以0:3不敵對手，被追和場數1:1。香港最後一場由陳善鈺面對賓迪艾絲文（Aifa Binti Azman），陳善鈺再先失兩局下，一度追回一局，可是第4局仍然不及對手，以局數1:3落敗，港隊場數輸1:2，只能獲得銀牌。

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香港壁球代表陳善鈺。(港協暨奧委會圖片) 香港壁球代表何子樂。(港協暨奧委會圖片) 香港壁球代表何子樂。(港協暨奧委會圖片) 香港壁球代表湯芷穎。(港協暨奧委會圖片)

在傍晚，香港電競代表的成員陳卓傑、羅慶隆、葉惠林、葉浩林及袁柏林，出戰《夢三國2》項目的決賽。港隊雖然未能取得優勢，但仍獲得賽事的亞軍，為香港取得首面的電競獎牌。這是亞運會增添電競項目後，香港的首面大型運動會電競獎牌。

馬術三項港隊兩將並列第4

馬術三項的個人及團體賽，香港的林立信與何苑欣在盛裝舞步的項目同獲28.30的罰分，並列在第4位。而蘇昱軒以30.20並列第10，凌慇以38.60罰分排21。

在乒乓球方面，何鈞傑與黃鎮廷在男雙的八強不敵國家隊組合的樊振東與王楚欽，而女雙杜凱琹與朱成竹以局數2:3不敵北韓組合出局。僅餘下黃鎮廷一人在男單打入四強，他在今日以局數4:3反勝中華台北的林昀儒，四強將再次面對王楚欽。

香港電競代表獲得銀牌。(港協暨奧委會圖片) 香港電競代表獲得銀牌。(港協暨奧委會圖片) 香港電競代表出戰《夢三國2》的決賽。(港協暨奧委會圖片) 香港電競代表獲得銀牌。(港協暨奧委會圖片)

呂麗瑤陳銘泰分別晉級決賽

至於田徑場上，香港代表呂麗瑤與隊友的盛楚殷出戰女子100米欄的預賽。呂麗瑤雖然在小組取得第4名，但總成績以第6名晉級決賽。而盛楚殷總成績排13未能晉級。而男子的跳遠方面，陳銘泰在分組取得第6名，以總成績第10晉級決賽，另一位香港代表的高皓塱總成績13名，僅僅未能晉級。

女子三項鐵人的比賽，彭詩雅在比賽的初段發揮不錯，在游泳中段一度排第3，雖然之後以第4上岸，但在單車階段又追上第3位。可是在最後的長跑，彭詩雅未能保持領先，最終以第6衝線。

香港田徑代表呂麗瑤與盛楚殷賽後擁抱。(港協暨奧委會圖片) 香港田徑代表呂麗瑤。(港協暨奧委會圖片) 香港田徑代表盛楚殷。(港協暨奧委會圖片) 香港跳遠代表高皓塱。(港協暨奧委會圖片) 香港跳遠代表陳銘泰。(港協暨奧委會圖片)

滾軸溜冰項目的比賽，王蘊妮在女子1萬米的速滑，未能追上對手，僅以第6名完成比賽。

高球許龍一完成第3日仍然領先

高爾夫球方面，香港的韓紫琳及劉弦在第3個賽日同樣只能以高標準1桿的成績完成比賽，在女子組的總成績低標準2桿，暫時並列第16。而男子組的比賽，香港的許龍一未有如前兩日發揮的高水準，但仍打出低標準2桿的成績，總成績仍以低標準24桿領先，不過原本次席的南韓球手張裕彬雖然仍交出低標準4桿的成績，但因為中華台北的洪健堯今日表現較佳，洪健堯已升上次席，總成績與許龍一差3桿。而香港另一位球手張雄熙亦打出低標5桿，升上並列第10，而黑純一並列第27位。

滾軸溜冰香港代表王蘊妮。(港協暨奧委會圖片) 滾軸溜冰香港代表王蘊妮。(港協暨奧委會圖片) 滾軸溜冰香港代表王蘊妮。(港協暨奧委會圖片)
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