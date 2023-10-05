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體育
2023-10-05 17:16:06

杭州亞運｜香港男足主帥安達臣親筆感謝支持　馬會周末免費開放馬場直播銅牌戰

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杭州亞運男足4強，香港足球隊0︰4日本。(相片由港協暨奧委會提供)

杭州亞運男足4強，香港足球隊0︰4日本。(相片由港協暨奧委會提供)

香港男子足球代表隊於杭州亞運歷史性晉級4強，雖然不敵日本，但仍會於周六（7日）下午4時出戰銅牌戰鬥烏茲別克。香港賽馬會為支持港足亞運隊，將於周六下午開放跑馬地馬場予公眾人士免費入場觀賞銅牌戰賽事，眾志成城為港隊打氣，期待再創歷史。場內設有攤位售賣小食及飲品，由於場地容納人數有限，座位先到先得，額滿即止；入場人士必須遵守場內人流管制安排。

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「香港男子足球隊 亞運銅牌戰賽事直播」活動詳情：

日期：    107日（星期六）

開放時間：    下午3時至7時（球賽預定開賽時間為下午4時正）

地點：    跑馬地馬場 （免費入場）

對象：    所有公眾人士（不設年齡限制）

備註：

場內設有攤位售賣小食及飲品

由於場地容納人數有限，座位先到先得，額滿即止；入場人士必須遵守場內人流管制安排

 

另外，馬會轄下全港88間場外投注處、會員會所（The Hilltop in The Valley、沙田會所及雙魚河鄉村會所（僅開放予會員及同行賓客）、雙魚河馬術中心 （僅開放予會員及同行賓客），以及屯門公眾騎術學校亦會直播杭州亞運賽事。

*部份場外投注處服務時間或有不同，請瀏覽https://is.hkjc.com/ocb/ocbbizhour_ch.pdf 查閱最新詳情。

 

主教練安達臣：感受到大家的打氣聲

港足主教練安達臣感謝球迷一直的支持：「球隊在亞運取得了歷史性的突破，雖然遠在杭州，但我們仍感受到你們的打氣聲音！​接下來的亞運銅牌戰以及主場對不丹的世界盃外圍賽都十分重要，下星期四大球場見！」

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