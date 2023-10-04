杭州亞運｜香港男足四強不敵日本 下半場失3球輸0:4

香港亞運男子足球代表，歷史性首次打入四強，但面對以副選上陣的日本隊，仍以0:4見負。港隊之後會轉戰銅牌戰，而為香港取得出線資格的潘沛軒及簡嘉亨將可復出。 首次出戰亞運的四強，日本隊今仗作出了8個的變動，然而實力上還是在港隊之上。港隊上半場以壓迫的打法，一度對日本的防線造成壓力，但是在24分鐘因為一次防守的失誤而被對手打開紀錄。換邊之後日本隊再入3球，其中包括日野翔太的兩個入球，最終香港輸0:4，將會轉戰周末（7日）的銅牌戰。

———————————————————————————— 【下半場45+4分鐘】日本隊日野翔太左路再次遠射，不過謝家榮又接住。 【下半場45+3分鐘】日本隊中路的一次進攻，不過謝家榮反應快出迎擋出，未致多失。 【下半場45分鐘】日本與香港同樣作出兩個換人。日本吉田真那斗及松村優太入替角昂志郎與今野息吹，而香港就由葉卓文與周子謙代替亞歷斯祖及余在言。下半場補時5分鐘。 【下半場42分鐘】日本隊左路放出直線，日野翔太入楔，禁區彎遠柱，日本隊領先至4:0。 【下半場40分鐘】港隊中路的攻勢，安永佳控下之後，後備的劉家喬起腳高出。 【下半場38分鐘】日本防線一次失誤，安永佳截得皮球傳予後上的孫銘謙，後者起腳高出，未能把握機會。 【下半場33分鐘】日本隊換人，換入山崎大地與佐藤恵允代替馬場晴也及鮎川俊。 【下半場29分鐘】香港隊換入劉家喬代替林樂勤。不過香港隊之後門將的謝家榮一次失誤，傳球被對手截到，日本隊小見洋太射入空門，領先3:0。 【下半場27分鐘】香港右路進攻，孫銘謙的傳中，但安永佳未及趕至。 【下半場25分鐘】日本一次反擊，小見洋太推入中路起腳勁射，謝家榮僅僅擋出底線。 【下半場22分鐘】日本右路進攻，林樂勤踢跌對手，被球證出示黃牌警告。 【下半場19分鐘】港隊作出換人，林衍廷、趙聰悟入替黃皓雋、張憙延。 【下半場18分鐘】港隊下半場的進攻機會，余在言右路傳中，不過隊友未能接應。 【下半場16分鐘】日本隊先換人重見柾斗入替谷內田哲平。關根大輝接應角球頭槌，不過港隊守將擋住再出底線。之後的角球未造成威脅。 【下半場15分鐘】日本右路一次配合，又是角昂志郎，不過他的傳中被港隊擋下，僅得角球。 【下半場12分鐘】日本在右路繼續輪番進攻，角昂志郎多次嘗次傳中，不過港隊再次守得住。 【下半場10分鐘】日本隊角昂志郎禁區右路窄位勁射，謝家榮雖然擋到，不過在後面伏兵門前的日野翔太頭槌補中，日本擴大領先至2:0。 【下半場7分鐘】面對港隊的防守，日本多番利用左右兩邊的傳中，但日本球員在與港隊守將對碰下未佔優勢。 【下半場4分鐘】下半場日本積極希望爭取多個入球，不過港隊防線仍然抵擋得住。 【下半場3分鐘】日野翔太左路的傳中，鮎川俊在李毅凱壓迫下未能頂正，皮球門前掠過。 【下半場1分鐘】日本隊下半場開波。

———————————————————————————— 【上半場45+2分鐘】上半場日本憑鮎川俊的唯一入球，暫時領先香港1:0。 【上半場45分鐘】上半場補時2分鐘。 【上半場40分鐘】日本左路策動攻勢，日野翔太傳中雖然過高，不過隊友回後，谷內田哲平控下後禁區內轉身起腳，被謝家榮擋出底線。 【上半場38分鐘】香港在中路靠左再獲罰球，李毅凱接應禁區12碼點左右頂到，但高出。 【上半場37分鐘】港隊左路的組織，張憙延傳予林樂勤，林樂勤大約20多碼起腳高出。 【上半場33分鐘】港隊頻頻利用壓迫的打法，對日本的防線造成壓力。之後港隊右路的一個罰球，雖然港隊球員頂中，但因為正中而被門將藤田和輝一抱入懷。 【上半場30分鐘】港隊禁區頂中路靠左獲得罰球，安永佳起腳中人牆，補射又被刪到，還是未能威脅日本大門。 【上半場29分鐘】日本隊右路的進攻，角昂志郎禁區右邊起腳，不過謝家榮輕易沒收。 【上半場27分鐘】港隊繼續利用界外球攻勢，不過就僅僅對日本防線造成混亂。日本之後的反擊又被港隊守將及時阻截。 【上半場24分鐘】日本隊左路的罰球，港隊孫銘謙解圍溜後，日本隊鮎川俊把握機會建功，射成1:0。 【上半場18分鐘】日本隊地波的推進，日野翔太禁區頂靠左位置控下皮球後起腳，僅僅斜出。 【上半場16分鐘】日本今野息吹左路推進落底線傳中，遠柱隊友想二傳入回中路，不過港隊守將李毅凱踢出底線。 【上半場14分鐘】香港隊在右路的組織攻勢，港隊一次的射門中目標，但對門將藤田和輝威脅不大。 【上半場12分鐘】香港隊繼續由胡晉銘在右路開出「手榴彈」，皮球解圍禁區外，安永佳補腳施射省中對手獲得角球。隨後的角球雖然在遠柱引起小混亂，不過未造成威脅。 【上半場4分鐘】港隊在前場右路獲得界外球，胡晉銘長傳入禁區，雙方在禁區前一片混戰，只是最後張憙延起腳斜出。 【上半場3分鐘】日本隊長馬場晴也回傳乏力，差點就被港隊截到單刀，不過門將的藤田和輝及時解圍。 【上半場1分鐘】上半場由港隊先開波。日本隊日野翔太兩度左路傳中，不過都未能過到香港隊的防線。

日本派出多名副選 從1998年的亞運會香港男足代表在曼谷亞運兩仗慘敗出局，甚至遭到體育界人士的冷嘲熱諷，到2010年打入淘汰賽。香港足球在25年間的進步顯著。而今次的亞運，港隊在不被看好下，分組雖然藉兩個對手退出而未開波先出線，但之後還是先後擊敗了巴勒斯坦及伊朗晉身四強。對手的日本雖然沒有超齡球員，但隊中不少球員都已經有日本聯賽的經驗，而且還有兩名外流巴西及德國的青年軍代表松岡大起及佐藤恵允，在實力仍然強橫。 香港隊今仗有潘沛軒因為累積滿2張黃牌要停賽，加上在分組領紅的簡嘉亨，兩名球員今日將無法上陣。日本方面，今仗收起了多位的主力，除了中場的谷內田哲平、隊長的馬場晴也及門將藤田和輝，多數的球員在今屆上陣時間大約只有100分鐘左右甚至更少。然而效力今季轉投日職京都不死鳥的谷內田，在日職已開始站穩一席，他的在陣仍是日本的重要威脅。 雙方出場陣容： 香港：

門將：19.謝家榮、3.亞歷斯祖、4.李毅凱、7.林樂勤、22.曾以行、6.胡晉銘（隊長）、14.余在言、8.黃皓雋、9.安永佳、10.孫銘謙、17.張憙延

日本：

門將：1.藤田和輝、5.馬場晴也（隊長）、7.今野息吹、21.根本健太、22.關根大輝、14.小見洋太、15.谷內田哲平、16.山內翔、17.日野翔太、20.角昂志郎、9.鮎川俊