杭州亞運｜香港男足強戰日本今晚6時爭入決賽　有線HOY TV免費直播（附香港隊焦點賽程／持續更新）

杭州亞運｜支持香港運動員 香港隊焦點賽程

壁球女單兩港將四強碰頭決賽 在周三（4日）香港男子足球代表，將會與日本爭入決賽。雖然與日本有一定實力差距，然而港隊一路過來亦遇過不少強敵，只是在主將潘沛軒以及簡嘉亨都要停賽之下，球隊確實更陷劣勢。不過無論如何這一仗都已經是香港足球在亞運歷史性的一仗。 除了足球之外，壁球項目周三會進行四強賽事，其中香港代表先後在混雙及男女單晉級，肯定可以增添獎牌，同時在女單兩名港將四強碰頭，意味她們當中至少一人可入決賽。單車方面，周三會進行女子公路賽，香港的李思穎及楊倩玉都將會衝擊這一項的獎牌。而羽毛球項目，雖然在單打賽事全部出局，不過在雙打項目仍然晉級。 香港運動員賽程（10月4日） 壁球：

男子單打：梁子軒

女子單打：陳善鈺、何子樂

混雙分組賽：李嘉兒／黃祉謙 公路單車：

女子公路賽：李思穎、楊倩玉 國際象棋：

男子團體

女子團體 龍舟：

男子龍舟200米

女子龍舟200米 馬術：

場地障礙個人及團體賽：林立信、馬琳、黎嘉怡、賴楨敏 排球：

女子排名賽：香港對蒙古 攀石：

男子團體速度接力賽：黃卓楠、歐智鋒、陳翔志、何卓希 橋牌：

男子團體準決賽：何凱桐、何煒霖、黎偉傑、麥國輝、施純森、招偉立

女子團體準決賽：陳佩怡、鄧芷妍、董秀賢、顧可容、黃慧敏、楊凱寧 水球：

男子小組賽：香港對日本 田徑：

男子標槍：許懷煕

混合35公里競步：程小雅、錢文傑 跳水：

男子3米板：阮柏彥 象棋：

男子個人賽：鄭彥隆、黃學謙

女子個人賽：林嘉欣 羽毛球：

男子雙打：羅卓謙／楊盛才

女子雙打：楊雅婷／楊霈霖

混合雙打：鄧俊文／謝影雪、李晉熙／吳芷柔 足球：

男子四強：香港對日本