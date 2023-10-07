杭州亞運｜香港男足銅牌戰不敵烏茲別克　仍以史上最高的第四名完成

杭州亞運男子足球的銅牌戰，香港隊在第3次面對烏茲別克，上半場失掉一個入球下，以0:4不敵對手，僅獲賽事第4名，但已是港足在亞運史上最佳成績。

創歷史打入亞運獎牌戰的香港隊，與烏茲別克已是今屆第3次的對戰，然而對手今場派遣大批副選上陣。港隊上半場踢來表現不俗，在大雨之下，上半場多次藉對手防線犯錯，在前場取得進攻機會，只是把握力欠佳而未能爭取入球。副選為主的烏茲別克，表現上雖然不及之前兩仗，但在上半場43分鐘，被對手一次的罰球攻勢，雖然港隊球員頂走，但落在禁區頂的奧迪洛夫（Alisher Odilov）腳下，他避過港隊球員起腳射入遠柱，令烏茲別克半場領先1:0。