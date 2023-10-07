杭州亞運｜香港男足銅牌戰不敵烏茲別克　仍以史上最高的第四名完成

杭州亞運男子足球的銅牌戰，香港隊在第3次面對烏茲別克，上半場失掉一個入球下，以0:4不敵對手，僅獲賽事第4名，但已是港足在亞運史上最佳成績。
創歷史打入亞運獎牌戰的香港隊，與烏茲別克已是今屆第3次的對戰，然而對手今場派遣大批副選上陣。港隊上半場踢來表現不俗，在大雨之下，上半場多次藉對手防線犯錯，在前場取得進攻機會，只是把握力欠佳而未能爭取入球。副選為主的烏茲別克，表現上雖然不及之前兩仗，但在上半場43分鐘，被對手一次的罰球攻勢，雖然港隊球員頂走，但落在禁區頂的奧迪洛夫（Alisher Odilov）腳下，他避過港隊球員起腳射入遠柱，令烏茲別克半場領先1:0。
烏國射手兩破港隊大門
換邊後，港隊未及站穩陣腳就再度失球，曾代表球會拿薩夫，在亞協盃四強擊敗過香港球會理文的射手洛切夫（Khusayin Norchaev）接應隊友底線傳中，小禁區衝前撞入，50分鐘就為烏茲別克拉開比數。9分鐘後他再把握港隊防線的錯漏，為烏茲別克射成3:0。
港隊防線雖然變得鬆散，但前場仍希望爭取進攻，只是最終仍差門前的一腳。到75分鐘，於第2次對賽時為烏茲別克追平的達夫朗洛夫（Alibek Davronov），再次為烏軍取得入球，結果令烏茲別克以4:0大勝贏得銅牌，而香港隊就僅以第4名完成比賽。