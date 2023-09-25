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體育
2023-09-25 19:00:00

杭州亞運｜香港賽艇武術隊共添3銀1銅　陳諾思女子花劍獲銅牌（香港成績不斷更新）

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賽艇的張海琳與梁瓊允奪得銀牌。(港協暨奧委會圖片)

賽艇的張海琳與梁瓊允奪得銀牌。(港協暨奧委會圖片)

杭州亞運第2個比賽日，香港運動員繼續在多個項目爭取佳績。其中在賽艇，今早已先後為香港取得1銀1銅，而武術的劉徐徐，亦在女子長拳項目奪得一面銀牌。下午的男子太極拳及太極劍項目，香港的許得恩亦增添多1面的銀牌，而女子花劍的陳諾思已成功打入四強，雖然負於日本的對手，但仍為香港增添銅牌。令港隊的獎牌數目增至2金3銀7銅。

為香港取得今屆首面金牌的賽艇隊，在今日繼續大放異彩。其中在男子單人雙槳的趙顯臻，在準決賽取得首名晉級，成為香港的其中一個獎牌大熱。在決賽，趙顯臻起步較慢，一開始只在第5位，不過他之後還是先後趕過印度及哈薩克的選手，在最後500米已進佔第3位，並最終以7分0秒55，取得第3名，為香港取得一面的銅牌。賽艇項目已經完成所有比賽，港隊累積1金1銀1銅的成績。

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趙顯臻為香港增添銅牌。(港協暨奧委會圖片) 香港賽艇代表趙顯臻。(港協暨奧委會圖片) 香港賽艇代表趙顯臻。(港協暨奧委會圖片) 香港賽艇代表張海琳與梁瓊允。(港協暨奧委會圖片) 香港賽艇代表張海琳與梁瓊允。(港協暨奧委會圖片)

至於在女子雙人單槳無舵手的比賽，賽事只有3隻艇角逐，因此張海琳與梁瓊允肯定會為香港取得獎牌。然而二人沒有放慢手腳，在起步雖然落後另外兩支中國及南韓的對手，不過在1,000米處港隊已經超級南韓的組合，並最終為香港增添一面銀牌。

許得恩劉徐徐先後獲銀牌

在武術項目，香港代表的劉徐徐以9.756分，僅0.03分之差不敵澳門的選手李褘，但仍然為香港取得一面的銀牌。男子組的許得恩，在先進行的太極拳項目，以9.743分暫列第4名。在下午太極劍的決賽，許得恩再取得9.750分，力壓菲律賓及南韓的對手排第2，以總分19.493得亞軍。

許得恩在太極拳太極劍項目奪得銀牌。(港協暨奧委會圖片) 劉徐徐在女子長拳獲得銀牌。(港協暨奧委會圖片) 香港武術代表許得恩。(港協暨奧委會圖片) 香港武術代表許得恩。(港協暨奧委會圖片) 香港武術代表許得恩。(港協暨奧委會圖片) 香港武術代表許得恩。(港協暨奧委會圖片) 香港武術代表許得恩。(港協暨奧委會圖片) 香港武術代表劉徐徐。(港協暨奧委會圖片) 香港武術代表劉徐徐。(港協暨奧委會圖片) 香港武術代表劉徐徐。(港協暨奧委會圖片) 香港武術代表劉徐徐。(港協暨奧委會圖片)

陳諾思女子花劍鎖定獎牌

在劍擊方面，率先展開的男子佩劍分組賽，羅浩天僅負於伊朗的對手下，以4勝1負的戰績晉身16強的比賽，而隊友的何思朗就以3勝3負的戰績，需要率先進行32強的比賽爭取晉級。在32強何思朗雖然成功淘汰泰國的劍手晉級，不過他16強面對是中國的顏穎慧，在第2節時雖然一度領先9:6，但隨後被對手追過，最後以12:15的比數不敵對手被淘汰。而羅浩天在16強面對哈薩克的劍手，一度落後過4:9的比數，雖然他之後連取5分追平，不過最後亦以13:15不敵對手，同樣16強止步。

女子花劍項目，香港兩名選手陳諾思及鄭曉為就分別晉級至八強。二人在分組分別取得6戰全勝及5勝1負，當中陳諾思以首名晉級。在16強賽陳諾思成功以15:8擊敗約旦的對手，而鄭曉為就輕鬆以15:3擊敗澳門的劍手。鄭曉為在八強面對日本的上野優佳，不過以10:15不敵對手，未能再進一步，然而陳諾思就在八強擊敗強敵的南韓劍手洪曉珍，成功打入四強，雖然以7:15負於上野優佳，不過仍為香港增添獎牌。

香港女子花劍代表陳諾思。(港協暨奧委會圖片) 香港女子花劍代表陳諾思擊敗南韓對手入四強。(港協暨奧委會圖片) 香港女子花劍代表陳諾思。(港協暨奧委會圖片) 香港女子花劍代表鄭曉為。(港協暨奧委會圖片)

七欖女隊轉戰銅牌賽

在七人欖球項目，香港女子隊在分組最後一場以5:22不敵日本，但仍會以分組次名晉級四強。然而在四強面對中國隊，香港最終以0:33不敵對手，需在明日轉戰銅牌賽對泰國。而男子隊方面，八強面對中華台北，以42:5大勝對手，晉身四強。而山地單車方面，早上進行的女子越野賽，香港代表的關旨君最終以第9名完成，而男子組的賴俊健就以第8名完成。

網球項目，香港焦點選手的黃澤林在次圈面對尼泊爾的選手，最終這位曾獲大滿貫雙打青年冠軍的香港球手，局數贏6:2、6:0以盤數2:0擊敗對手晉級。而女單方面，香港代表的李芬亦在次圈以兩盤局數6:0、6:0擊敗澳門姚思儂晉級。體操方面，香港代表的黃曉盈在體操平衡木的預賽，只取得10.633，獲項目的第20名。

香港山地單車選手關旨君。(港協暨奧委會圖片) 香港山地單車選手關旨君。(港協暨奧委會圖片) 香港山地單車選手關旨君。(港協暨奧委會圖片) 香港山地單車選手關旨君。(港協暨奧委會圖片) 香港山地單車代表賴俊健。(港協暨奧委會圖片) 香港山地單車代表賴俊健。(港協暨奧委會圖片)

在柔道項目，香港的麥康年雖然在男子73公斤級的初賽擊敗也門的對手，但最後在16強不敵哈薩克選手而止步。至於女子57公斤級及63公斤級的兩位代表楊諾琳及梁寶心，同樣在初賽止步。而男子81公斤級的李玨穎亦在16強被哈薩克代表淘汰。

滑浪風帆魏瑋恩重上領先位置

在滑浪風帆項目，男女子的iQFOiL項目的4輪賽事都需要改期，不過RS:X板的項目仍然進行，當中在女子RS:X板的香港代表魏瑋恩，藉着今日兩站都勝出之下，再次反超泰國的對手在總成績領先，明日再進行兩輪比賽，魏瑋恩有望取得金或銀牌。而男子RS:X板的歐令揚在今日兩輪比賽都未能完成，總成績一下子掉落第5，不過與第3的印度代表只差3分，仍有機會爭取獎牌。

柔道男子73公斤級代表麥康年。(港協暨奧委會圖片) 柔道男子73公斤級代表麥康年。(港協暨奧委會圖片) 柔道男子73公斤級代表麥康年。(港協暨奧委會圖片) 柔道女子57公斤級代表楊諾琳。(港協暨奧委會圖片) 柔道女子57公斤級代表楊諾琳。(港協暨奧委會圖片) 柔道男子81公斤級代表李玨穎。(港協暨奧委會圖片) 柔道男子81公斤級代表李玨穎。(港協暨奧委會圖片)

手球項目，香港男隊在分組賽以14:32不敵南韓隊。而女子曲棍球，香港以0:8不敵馬來西亞。三人籃球項目，香港在男子分組賽以12:22不敵中華台北，而女隊亦以15:21不敵蒙古。

港足領先下不敵烏茲別克

足球項目方面，香港男足再戰烏茲別克，雖然李毅凱先打開紀錄。不過下半場被對手的達夫朗洛夫（Alibek Davronov）接應傳中頂入追平，之後隊長查洛列甸洛夫（Jasurbek Jaloliddinov）把握港隊守將曾以行的失誤，禁區內快腳射入成2:1。雙方在補時階段分別有人被逐，包括港隊的簡嘉亨，最終港隊輸1:2，以次名晉級16強，將對上D組次名的巴勒斯坦。而香港女足亦以0:1不敵緬甸，分組兩戰全敗。

香港男子手球隊。(港協暨奧委會圖片) 香港男子手球隊。(港協暨奧委會圖片) 香港男子手球隊。(港協暨奧委會圖片) 香港男子手球隊。(港協暨奧委會圖片)
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