杭州亞運｜香港賽艇隊添1銀1銅　武術劉徐徐長拳獲銀牌（香港成績不斷更新）

杭州亞運第2個比賽日，香港運動員繼續在多個項目爭取佳績。其中在賽艇，今早已先後為香港取得1銀1銅，而武術的劉徐徐，亦在女子長拳項目奪得一面銀牌。港隊的獎牌數目增至2金2銀6銅。

為香港取得今屆首面金牌的賽艇隊，在今日繼續大放異彩。其中在男子單人雙槳的趙顯臻，在準決賽取得首名晉級，成為香港的其中一個獎牌大熱。在決賽，趙顯臻起步較慢，一開始只在第5位，不過他之後還是先後趕過印度及哈薩克的選手，在最後500米已進佔第3位，並最終以7分0秒55，取得第3名，為香港取得一面的銅牌。

至於在女子雙人單槳無舵手的比賽，賽事只有3隻艇角逐，因此張海琳與梁瓊允肯定會為香港取得獎牌。然而二人沒有放慢手腳，在起步雖然落後另外兩支中國及南韓的對手，不過在1, 000米處港隊已經超級南韓的組合，並最終為香港增添一面銀牌。