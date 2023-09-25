杭州亞運｜香港賽艇隊添1銀1銅　武術劉徐徐長拳獲銀牌（香港成績不斷更新）

杭州亞運第2個比賽日，香港運動員繼續在多個項目爭取佳績。其中在賽艇，今早已先後為香港取得1銀1銅，而武術的劉徐徐，亦在女子長拳項目奪得一面銀牌。港隊的獎牌數目增至2金2銀6銅。
為香港取得今屆首面金牌的賽艇隊，在今日繼續大放異彩。其中在男子單人雙槳的趙顯臻，在準決賽取得首名晉級，成為香港的其中一個獎牌大熱。在決賽，趙顯臻起步較慢，一開始只在第5位，不過他之後還是先後趕過印度及哈薩克的選手，在最後500米已進佔第3位，並最終以7分0秒55，取得第3名，為香港取得一面的銅牌。
至於在女子雙人單槳無舵手的比賽，賽事只有3隻艇角逐，因此張海琳與梁瓊允肯定會為香港取得獎牌。然而二人沒有放慢手腳，在起步雖然落後另外兩支中國及南韓的對手，不過在1, 000米處港隊已經超級南韓的組合，並最終為香港增添一面銀牌。
劉徐徐僅負澳門選手
武術項目，香港代表的劉徐徐以9.756分，僅0.03分之差不敵澳門的選手李褘，但仍然為香港取得一面的銀牌。
在劍擊方面，率先展開的男子佩劍分組賽，羅浩天僅負於伊朗的對手下，以4勝1負的戰績晉身16強的比賽，而隊友的何思朗就以3勝3負的戰績，需要率先進行32強的比賽爭取晉級。
何甄陶次名晉級決賽
游泳項目的初賽，香港泳手歐鎧淳在第3組以第2名觸池，在總成績以28秒37，以第4名晉身今晚的決賽。同組的隊友黃筠陶只得第4名，在總成績僅僅獲得第12名，未能取得決賽的資格。而男子50米自由泳項目，香港代表何甄陶在第6組以首名完成，並在總成績以22秒07，以第2名晉級決賽，他僅比第一名兼打破亞運紀錄的南韓選手慢0.23秒。在女子200米自由泳方面，何詩蓓雖然在第3組以第1名完成，不過總成績僅排第4，晉級今晚決賽。