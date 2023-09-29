杭州亞運｜香港隊20歲小將盧善恩首次交手戴資穎　大讚偶像「技術很厲害」

杭州亞運羽球女子團體16強淘汰賽於28日上午登場，由戴資穎領軍的中華合北隊以3比0擊敗香港晉級8強。而在賽中與戴資穎交手，世界排名131的香港女單選手盧善恩賽後受訪表示，對於領先戴資穎感到驚訝，並大讚對方的技術及假動作很厲害。
一度在第一局開局以5：0領先
目前女單世界排名第4的戴資穎，上午在女團首戰出戰世界排名131的20歲香港小將盧善恩。雖然戴資穎最終以21比19、21比17直落二盤，為中華隊收下開門紅，不過比賽過程中戴資穎數度處於落後或平手局面，盧善恩一度在第一局開局接連取分以5：0領先，過程中也持續展現韌性，將比分緊緊咬住。
20歲的盧善恩是首次參加亞運，她賽後接受採訪時表示，過往從未與戴資穎交手過，備戰時沒有想太多，期待盡力把自己的水準發揮出來：「也很驚訝能夠在開賽就取得領先，有稍微拉開之後就放開來打，之後就是要自己一分一分好好打，對於今天的表現已經很滿意。」
「有機會跟小戴交手真的很開心」
盧善恩也大讚與戴資穎交手學到許多東西：「她的技術、假動作還有步伐真的都很厲害」。她也提到和戴資穎交手的雀躍：「她（戴資穎）是我的偶像，我已經發揮出了自己的最好水準。我經常看她的比賽影片，看她在奧運、世錦賽和其他比賽中的表現。我非常喜歡她的打法。」
她也表示：「這次有機會跟小戴交手真的很開心，我到現在還覺得有點意想不到，也會讓我之後的比賽更有自信」。
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