杭州亞運｜香港男足主帥安達臣親筆感謝支持　馬會周末免費開放馬場直播銅牌戰

香港男子足球代表隊於杭州亞運歷史性晉級4強，雖然不敵日本，但仍會於周六（7日）下午4時出戰銅牌戰鬥烏茲別克。香港賽馬會為支持港足亞運隊，將於周六下午開放跑馬地馬場予公眾人士免費入場觀賞銅牌戰賽事，眾志成城為港隊打氣，期待再創歷史。場內設有攤位售賣小食及飲品，由於場地容納人數有限，座位先到先得，額滿即止；入場人士必須遵守場內人流管制安排。

「香港男子足球隊 亞運銅牌戰賽事直播」活動詳情： 日期： 10月7日（星期六） 開放時間： 下午3時至7時（球賽預定開賽時間為下午4時正） 地點： 跑馬地馬場 （免費入場） 對象： 所有公眾人士（不設年齡限制） 備註： 場內設有攤位售賣小食及飲品 由於場地容納人數有限，座位先到先得，額滿即止；入場人士必須遵守場內人流管制安排 另外，馬會轄下全港88間場外投注處、會員會所（The Hilltop in The Valley、沙田會所及雙魚河鄉村會所（僅開放予會員及同行賓客）、雙魚河馬術中心 （僅開放予會員及同行賓客），以及屯門公眾騎術學校亦會直播杭州亞運賽事。 *部份場外投注處服務時間或有不同，請瀏覽https://is.hkjc.com/ocb/ocbbizhour_ch.pdf 查閱最新詳情。