杭州亞運｜馬術場地障礙港3將爭獎牌　有線HOY TV免費直播（附香港隊焦點賽程／持續更新）

杭州亞運會將在9月23日開幕，香港代表團將派出歷來最多的860多名運動員參賽，當中包括多位著名以及在個人項目取得過成就的運動員，包括在東京奧運奪得獎牌的劍擊代表張家朗，以及在游泳項目的何詩蓓等。而其中一些的項目，亦在23日開幕前展開。有線HOY TV將會免費直播部份的港隊賽事。
在杭州亞運到達尾聲，港隊在周四（5日）仍然爭取到獎牌。其中壁球項目，陳善鈺雖然決賽不敵馬來西亞的對手，但仍為香港增添一面的銀牌。至於空手道代表的劉慕裳，在女子個人型項目因為一早就與強敵的清水希容同組，最終仍獲得一面的銅牌。而香港的羽毛球代表雖然已經全數出局，不過鄧俊文與謝影雪的組合，在混雙八強與日本組合仍打出緊湊的比賽。
橋牌男團決賽港隊暫領先
在周五（6日），馬術將進行個人的場地障礙賽。3位香港代表林立信、賴楨敏、黎嘉怡將會爭取獎牌。賴楨敏在早前的預賽，兩輪都保持「零罰分」的成績，而林立信雖然初賽罰分較多，不過之後的第2輪已回復水準，在最後兩輪的比賽仍有獎牌機會。
另外，橋牌的男子團體決賽，香港在首兩節的比賽都取勝，有機會在這項目上為香港爭取多一面的金牌。另外攀石項目，香港選手的陳翔志在個人兩項全能賽以總成績第6名出線，或有望爭取更好成績。
香港運動員賽程（10月6日）
棒球：
男子次階段排名賽：香港對老撾
國際象棋：
男子團體
女子團體
韻律泳：
雙人賽：莊逸芙、李娜迪
團體賽：朱家泳、熊詩晴、藍諾恩、劉佳林、李姿賢、莫嘉殷、黃穎嘉、胡翹洛
空手道：
男子60公斤：周家謙
龍舟：
男子龍舟1000米
女子龍舟1000米
馬拉松游泳：
女子10公里：林柏彤、聶芷彥
馬術：
場地障礙個人決賽：林立信、賴楨敏、黎嘉怡
攀石：
男子個人兩項全能賽：陳翔志、何卓希
霹靂舞：
男子組：曾子驊、施嘉鑫
女子組：陳嘉怡、黃昭惠
橋牌：
男子團體決賽：香港對印度
象棋：
男子個人賽：鄭彥隆、黃學謙
女子個人賽：林嘉欣
香港焦點運動員賽事
10月6日
馬術：
場地障礙個人決賽：林立信、賴楨敏、黎嘉怡
橋牌：
男子團體決賽：香港對印度
10月7日
足球：
男子銅牌戰：香港對烏茲別克
10月8日
空手道：
女子50公斤級：曾綺婷
閉幕典禮