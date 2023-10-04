杭州亞運｜馬術場地障礙港3將爭獎牌　有線HOY TV免費直播（附香港隊焦點賽程／持續更新）

杭州亞運會將在9月23日開幕，香港代表團將派出歷來最多的860多名運動員參賽，當中包括多位著名以及在個人項目取得過成就的運動員，包括在東京奧運奪得獎牌的劍擊代表張家朗，以及在游泳項目的何詩蓓等。而其中一些的項目，亦在23日開幕前展開。有線HOY TV將會免費直播部份的港隊賽事。

在杭州亞運到達尾聲，港隊在周四（5日）仍然爭取到獎牌。其中壁球項目，陳善鈺雖然決賽不敵馬來西亞的對手，但仍為香港增添一面的銀牌。至於空手道代表的劉慕裳，在女子個人型項目因為一早就與強敵的清水希容同組，最終仍獲得一面的銅牌。而香港的羽毛球代表雖然已經全數出局，不過鄧俊文與謝影雪的組合，在混雙八強與日本組合仍打出緊湊的比賽。

杭州亞運｜香港男足主帥安達臣親筆感謝支持 馬會周末免費開放馬場直播銅牌戰