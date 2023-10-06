杭州亞運｜馬術港隊最後一擊 場地障礙賽衝牌

杭州亞運周日結束，中國香港亞運代表團的衝牌之旅仍未停步；今日輪到馬術隊領軍，在場地障礙個人賽出戰，包括賴楨敏、黎嘉怡與林立信準備就緒，拚盡一搏，力爭佳績。同日橋牌港隊在男團決賽繼續衝金，霹靂舞與花樣游泳亦揭開戰幔。

馬術港隊今屆在盛裝舞步團體及個人賽取得1銀1銅，今日來到最後一個賽日，將上演場地障礙個人賽。在早前場地障礙團體及個人資格賽中，港隊在團體賽僅得第7；但「四朝元老」賴楨敏則交出卓越表現，連續兩輪錄得零罰分，與另外18位騎手並列第1晉身今日決賽。隊友黎嘉怡則在兩輪賽事累積罰4分，仍以總成績第20名晉級。由於決賽日只得25個參賽名額，而每個代表團限制只能派3人出戰；令到因要夥拍後備馬出戰影響成績的林立信，亦能趕上尾班車，在今日出戰。

曾子驊施嘉鑫出戰霹靂舞

同日，霹靂舞男女子組賽事都會展開，香港隊會有曾子驊、施嘉鑫、陳嘉怡與黃昭惠出戰；花游亦有雙人技術自選及集體技巧自選賽，港隊都有代表李娜迪、朱家泳、莊逸芙等爭取佳績。

至於明天則有港足大戰烏茲別克的男足銅牌戰(14:00開賽)，上仗吞日本4蛋的港足，今場會有射破伊朗大門的前鋒潘沛軒、以及簡嘉亨波監刑滿復出；加上中場林衍延亦有望趕及傷愈，將可以最強陣容出戰。之前分組賽，港足與烏茲別克兩度交手全敗，不過經過淘汰賽先後擊敗巴勒斯坦與伊朗之後，球員信心大增，狀態處於高水平，今場將力爭爆冷奪銅。為方便球迷為港足打氣，香港賽馬會已宣布開放跑馬地馬場予公眾人士免費入場睇波，轄下的88間投注站亦會直播這場男足大戰。

亞運閉幕日曾綺婷空手道爭金

另外，空手道港隊在周日閉幕日會派出鄭子文、洪皓崴及鄧宇軒出戰男子團體形賽事衝擊獎牌；而亞錦賽冠軍曾綺婷則會在女子個人組手50公斤以下級力爭金牌。