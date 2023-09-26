杭州亞運｜馬術盛裝舞步獲團體得第三　男子重劍何瑋桁獲銅牌（港隊成績不斷更新）

已累積3金4銀7銅的香港隊，在亞運的第3個賽日，繼續有好成績。當中在游泳項目，已取得1金2銅的何詩蓓，在女子100米自由泳項目再入決賽，將衝擊個人第4面獎牌。而在七人欖球項目，香港男隊更力克強敵的日本隊，成功打入決賽。在網球項目，香港的黃澤林雖然在男單第3圈，面對強手的中國球手吳易昺，不過他在決勝盤成功反勝對手晉級。而在滑浪風帆以及帆船項目，港隊分別再多1銀1銅。 在網球項目，香港的黃澤林在第3圈就面對勁敵的吳易昺。過去曾在大滿貫贏過雙打青年冠軍的黃澤林，對手吳易昺卻是首位在ATP巡迴賽贏得錦標男子球手。黃澤林首盤卻成功兩度破發，先贏局數6:4。在第2盤作為職業球手的以局數6:3追回一盤，雙方要以決勝盤分勝負。在決勝盤，雙方互破1個發球局後，仍未分出高下，要進入最後的決勝局。 決勝局黃澤林雖然是先得分，可是他卻連輸6分予吳易昺，令吳易昺獲得賽點，也就是說吳易昺只要取得1分就足夠晉級。可以黃澤林此時發揮頑強鬥志，逐分逐分追，最終更是連取7分，以8:6的細分反勝，並藉此將3號種子的吳易昺淘汰晉身八強。

在馬術的盛裝舞步項目，今日同時進行團體的決賽及個人的資格賽。香港隊先由何苑欣取得68.323分，在比賽上一直位於前列。直到比賽後段輪到蕭頴瑩上陣，她成功取得71.176分，升上總成績的第一，而之後的對手都無人能超越，最終蕭頴瑩以首名晉身個人賽事的決賽，連同總成績第7的何苑欣及21名的陳萃彥，3名港隊成員晉身個人決賽之餘，港隊亦以總分204.852，僅以0.03分之微不及中國隊，但仍取得團體的第3名。 女子佩劍的比賽，梁洛文成功突破分組，而歐倩瑩僅僅排18未能晉級。梁洛文在16強賽以13:15不敵日本的尾崎世梨而未能再進一步。不過在男子重劍，吳浩天及何瑋桁分別以預賽的第2及第4名，直接晉級16強的比賽。其中吳浩天分組6戰全勝，而何瑋桁亦取得6戰5勝。何瑋桁與吳浩天之後一路殺入八強，其中吳浩天面對日本的加納虹輝，結果以9:14敗陣，不過何瑋桁在另一場面對菲律賓的劍手，以15:10取勝打入四強。何瑋桁四強面對另一位日本劍手古俁聖，最終以12:15僅負對手，但仍為港增添一面銅牌。 滑浪風帆及帆船增1銀1銅 至於帆船及滑浪風帆項目，部份在今日完成比賽。在女子RS:X級別，香港的魏瑋恩在今日的兩輪賽事都只得第2名，在總成績以2分之差不及泰國的對手，僅獲亞軍。而在男子快速艇49人級祥傑與阿輝（Akira Luke Sakai）在今日兩輪比賽中，取得1個第4及第1名，最終獲得第3名。而在男女子的iQFoil板項目，香港的馬君正及鄭清然亦分別排總成績的第2及3位。而女子單人艇ILCA 6，洛雅怡亦在總成績守在次席，3人預料明日有機會為香港增添獎牌。 場地單車項目，今日進行了男女子的團體爭先及團體追逐賽的資格賽及首圈賽事，其中香港男女隊在爭先賽的資格賽，分別都只得第5名，在之後進行的第一輪賽事，亦不敵對手，分別獲得第5及6名。而在追逐賽方面男隊在資格賽雖然只獲得第5，不過在之後首輪賽事擊敗了烏茲別克，將晉級銅牌戰。而女隊方面，在追逐賽的資格賽獲得第4，不過之後卻不敵日本隊，同樣只能轉戰銅牌賽。

何詩蓓晉身決賽爭第4面獎牌 昨日（25日）贏得200米自由泳金牌的何詩蓓，在今日繼續於最後一個個人項目的100米自由泳出戰。結果她在預賽的第4組以54秒27的時間完成，在分組游第1之餘，更在總成績排第1，將有機會爭取個人第4面獎牌。而同一個項目，譚凱琳雖然在第3組只以第2名完成，但總成績仍以第7名，將與何詩蓓同在決賽亮相。除了何詩蓓及譚凱琳之外，港隊的張心悅亦在女子200米的背泳，以總成績第6名打入決賽。 至於已贏得2銀1銅的武術隊，今日亦有劉子龍出戰男子南拳南棍的項目，在早上的南拳，劉子龍獲得9.730分排第3，與首名的印尼選手相差0.026分，然而在下午的南棍比賽，劉子龍只得9.616，最終僅獲第11名。至於在女子南拳南刀的比賽，香港的何健欣在南拳以9.673的成績排第6，在之後的南刀亦取得9.690分，最終以總成績19.363獲得第5名。