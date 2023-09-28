杭州亞運｜馬術蕭頴瑩個人賽獲亞軍　場地單車女子麥迪遜及男子全能添兩銀（港隊成績不斷更新）

杭州亞運已步入比賽的中段，不少的香港運動明星已完成主力的比賽。在今日（28日）香港運動員再添3銀1銅，在馬術盛裝舞步的個人賽，蕭頴瑩在總成績獲得亞軍，取得個人今屆賽事第2面獎牌。而在場地單車，香港代表楊倩玉與李思穎出戰女子麥迪遜賽僅負日本，獲得一面銀牌，至於男子全能賽，梁嘉儒亦為香港獲得多面銀牌。而女子花劍團體賽，香港亦贏得一面銅牌。 在團體項目為香港馬術取得銅牌的蕭頴瑩。今日在盛裝舞步的比賽進行第二輪賽事。最終她獲得73.450分，以2.33分差不及馬來西亞選手，最終獲得銀牌。而另一位香港代表的何苑欣，今日就獲61.010分排第13名。蕭頴瑩表示：「我很高興能在亞運會奪牌，衷心感謝香港賽馬會專業團隊的支持，令我和馬匹能夠在比賽中發揮最大的潛能。我們取得今次的佳績，有賴馬術總會及馬會多年來的支持，令我們提升競爭力，能夠在國際賽事中力爭佳績。」

場地單車方面，楊倩玉與李思穎合作出戰女子麥迪遜賽，兩位香港車手雖然首圈成功衝分領前，不過日本對手之後多個搶分圈都成功突圍，最終香港獲得40分，但不及50分的日本，獲得亞軍。而在女子個人爭先賽，吳思穎、楊礎搖亦在資格賽分別獲第8及第9名，二人因此被編在同一組進行16強賽，楊礎搖最終擊敗吳思穎，率先晉級八強，而吳思穎之後轉到復活賽成功爭取晉級資格。 梁嘉儒個人全能賽總成績第2 在男子方面，出戰個人全能賽的梁嘉儒，在首戰的捕捉賽先獲得第3名，雖然在第2戰的衝刺賽未能搶到分數，總成績一度跌至第5。不過在淘汰賽項目，梁嘉儒又獲得第3名，加上最後的記分賽再取得20分排第5，在總成績以143分排第2，雖然與首名的日本車手窪木一茂相差33分，但仍以12分之差擊敗伊朗代表得亞軍，為香港單車隊再添銀牌。

何詩蓓休息一日後再入決賽 游泳方面，已取得2金2銅的何詩蓓，昨日休息未有出戰接力，但今日卻繼續參與50米自由泳的初賽。在第2組出戰的何詩蓓以24秒94完成，在分組獲第1名，總成績不及打破亞運紀錄的國家隊泳手張雨霏，以總成績次名入決賽，隊友的譚凱琳亦在總成績獲得第7，兩名香港泳手都會在傍晚的決賽出戰。 而在男子200米蛙泳，香港的麥世霆以2分12秒40，在分組取得第1名，同樣以總成績第2，晉級傍晚決賽。另一位香港泳手趙浩俊亦在總成績取得第7，同樣取得決賽席位。而常鈺涓在女子200米蛙泳亦獲得總成績第7名，將可在決賽出戰。

女子佩劍團體摘銅 在劍擊項目，香港男子佩劍隊雖然在初賽成功擊敗泰國晉級。不過在八強，香港面對強敵伊朗，最終以39:45的分數，僅負於伊朗無緣獎牌。不過在中午的女子花劍團體項目，香港女子花劍隊就在八強成功擊敗泰國。然而在之後的四強賽，香港面對南韓，最終以25:45不敵對手，獲得銅牌。 羽毛球方面，香港隊在女子團體賽的初賽面對中華台北，結果被由戴姿穎領銜的中華台北，以直落3場淘汰。