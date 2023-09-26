杭州亞運｜「8屆奧運元老」48歲烏茲別克體操選手舒素雲天娜登場再爆紅(有片)

烏茲別克48歲傳奇體操選手「8屆奧運元老」舒素雲天娜(Oksana Chusovitina) 在本屆杭州亞運再度登場，成為人氣焦點之一。舒素雲天娜周一(25日)在跳馬項目取得12.949分名列第五晉級決賽，她同時獲得全場觀眾熱情歡呼與掌聲。
兩次跳馬都有不錯表現的舒素雲天娜，在完美完成第二跳落地後，現場響起掌聲，她也對所有觀眾比出愛心致意。該項目預賽第一與第二都被北韓選手包辦，舒素雲天娜的12.949分，排在北韓、南韓與中國大陸選手之後，以第五名進入決賽。
舒素雲天娜冀挑戰巴黎奧運
被Fans暱稱為「體操媽媽」的舒素雲天娜，曾為了替寶貝兒子籌錢治療白血病，接受德國邀請轉籍，兩度代表德國參加奧運，曾在2008北京奧運拿到跳馬銀牌的榮譽，甚至有5種高難度動作是以她命名。她曾經兩度在倫敦與東京奧運宣告退役，都在下屆大賽前夕重新「復出」。舒素雲天娜早前接受訪問時表示，今次出戰杭州亞運，主要是希望以烏茲別克選手身份，替國家在國際大賽中拿下一面獎牌，甚至無論成功與否，她也希望自己能繼續挑戰明年巴黎奧運。
Watch: The audience cheered like crazy for Uzbekistan veteran gymnast Oksana Chusovitina in Hangzhou! #AsianGames pic.twitter.com/TTBM3d5vPH— Global Times (@globaltimesnews) September 25, 2023