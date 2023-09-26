杭州亞運｜「8屆奧運元老」48歲烏茲別克體操選手舒素雲天娜登場再爆紅(有片)

烏茲別克48歲傳奇體操選手「8屆奧運元老」舒素雲天娜(Oksana Chusovitina) 在本屆杭州亞運再度登場，成為人氣焦點之一。舒素雲天娜周一(25日)在跳馬項目取得12.949分名列第五晉級決賽，她同時獲得全場觀眾熱情歡呼與掌聲。

兩次跳馬都有不錯表現的舒素雲天娜，在完美完成第二跳落地後，現場響起掌聲，她也對所有觀眾比出愛心致意。該項目預賽第一與第二都被北韓選手包辦，舒素雲天娜的12.949分，排在北韓、南韓與中國大陸選手之後，以第五名進入決賽。