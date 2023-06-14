杭州亞運｜9月23日正式開幕 國家隊將派近千名選手角逐

因新冠疫情而延期一年舉辦的杭州亞運會，將於今年9月23日至10月8日舉行。賽事將在杭州以及寧波、溫州、金華、紹興、湖州6個賽區舉辦。56個比賽場館全部完成賽事功能驗收，具備賽事運行功能。國家體育總局正展開中國體育代表團組團工作，屆時將有900多名、代表中國最高水平的選手參賽。



杭州亞組委副主席、國家體育總局副局長、中國奧委會副主席周進強表示，亞洲45個國家和地區奧委會，已經全部報名參賽，其中很多派出了歷來最大規模的代表團出席。周進強表示，杭州亞運會是中國體育健兒的主場，同時是備戰2024年巴黎奧運會的階段性檢驗，將全力爭創佳績。浙江省副省長李岩益表示，杭州亞運會賽事總指揮部已經成立，與寧波、溫州、湖州、紹興、金華5個協辦城市分指揮部，國家體育總局、中國殘聯等有關部委和亞奧理事會、亞殘奧委會緊密合作，推動高效落實各項任務。