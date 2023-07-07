杭州亞運｜9月23開幕 新增電競霹靂舞2項目 直播、吉祥物等懶人包

杭州亞運會開幕進入倒計時。精彩的賽事固然令人期待，亞運會場館、吉祥物、火炬等也是大家關注的熱點，這篇文章將為你一一介紹。 因為新冠肺炎而延期1年舉辦的杭州亞運，將於2023年9月23日至10月8日舉行（9月19日首個比賽日、9月23日開幕禮）。這是中國第3次主辦亞運。 杭州亞運將在杭州、寧波、溫州、金華、紹興、湖州6個賽區舉辦。HOY TV將獨家直播杭州亞運。

杭州亞運設56個競賽場館，分佈在上述6大賽區各地。其中新建場館12個、改造場館26個、續建場館9個、臨建場館9個。另有31個訓練場館、1個亞運村和4個亞運分村（運動員分村）。目前，所有競賽場館已全部竣工並完成體育賽事功能驗收；亞運村也已經具備入住條件。 杭州亞運｜40個項目 誕生483枚金牌 杭州亞運共設游泳、射箭、田徑、羽毛球、棒壘球、籃球、拳擊等40個大項，61個分項。15個比賽日，預計共產生483枚金牌。電子競技和霹靂舞是杭州亞運會新增的兩個比賽項目，成為本屆亞運會的亮點。

杭州亞運｜三大吉祥物 組合名「江南憶」 杭州亞運的吉祥物是一組承載深厚底蘊和充滿時代活力的機械人，組合名為「江南憶」，出自唐朝詩人白居易的名句「江南憶，最憶是杭州」，融合了杭州的歷史人文、自然生態和創新基因。三個吉祥物分別取名「琮琮」「宸宸」「蓮蓮」。 「宸宸」的造型代表世界遺產京杭大運河，名字源於京杭大運河杭州段的標誌性建築拱宸橋。

「琮琮」的造型代表世界遺產良渚古城遺址，名字源於良渚古城遺址出土的代表性文物玉琮。

「蓮蓮」的造型代表世界遺產西湖，名字源於西湖中無窮碧色的接天蓮葉。

杭州亞運｜火炬「薪火」：中華文明薪火相傳 杭州亞運火炬設計方案名為「薪火」，設計思想源自實證中華文明史的良渚文化。「薪火」，喻意中華文明薪火相傳。火炬以玉琮為表徵，以人文歷史和山川風物為主幹，既是對中華文化的致敬和傳承，向世界展示了真實、立體、全面的古代中國、現代中國和未來中國。 6月15日，杭州亞運火種在杭州良渚古城遺址公園大莫角山成功採集， 9月中旬將在杭州西湖舉行火炬點燃暨傳遞啟動儀式，之後火炬在浙江11個設區市傳遞。

杭州亞運｜「湖山」獎牌：呈現杭州地理特徵 杭州亞運的獎牌取名為「湖山」。獎牌正面用凸出線條勾勒出「三面雲山一面城」的杭城畫卷，湖水瀲灩，山巒起伏，「湖山」呈現的是杭州地理特徵之美好。獎牌背面，形似方形印章，寓示運動員們在杭州亞運留下美好的印記。方中帶圓的玉琮，暗藏天人合一的宇宙觀，也最能表現良渚特質。 杭州亞運開閉幕禮，由著名導演陸川擔任總導演，著名導演沙曉嵐任總製作人，著名音樂家譚盾任音樂總監。