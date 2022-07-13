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體育
2022-07-13 14:00:29

東亞盃︱中超球隊終放人　日韓確定派本土球員出戰

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄到訪賽馬會香港足球總會足球訓練中心，與香港足球代表隊球員交談，並為他們打氣。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄到訪賽馬會香港足球總會足球訓練中心，與香港足球代表隊球員交談，並為他們打氣。

港隊繼續為下月在日本舉行的東亞錦標賽進行備戰，而早前拒絕讓港隊徵召的中超球會，最終還是讓在中超效力的3名香港球員接受徵召。而文化體育及旅遊局長楊潤雄今日(13日)到訪將軍澳的訓練中心。

 

港隊將在下周二(19日)進行東亞盃的首戰，迎戰東道主的日本。而早前港隊主帥批評中超球會拒讓隊中港將為港效力之後，港隊隨即確定補選3名中超球員，勞烈斯、陳諾恆以及陳俊樂，意味中超球會最終還是願意放人。而除了港隊之外，日本及南韓在過去兩日亦落實大軍名單，當中日本全為國內效力的球員，而南韓則僅有3名在外球員。

在港隊的首場對手，日本徵召26名球員，全數都在日本聯賽效力。其中聯賽榜首的橫濱水手佔最多，有7人，當中包括前阿仙奴前鋒的宮市亮，這是他自2012年之後再次獲日本隊的徵召。同樣獲徵召的還有神戶勝利船的橋本拳人及武藤嘉紀，二人過去都曾外流歐洲，當中橋本因為俄羅斯入侵烏克蘭而回流日本，武藤則因為在英超紐卡素的上陣機會不多而返回日本。另外還包括混血的藤田譲瑠及鈴木彩艶，以及細谷真大3個U21的球員。

戴偉浚將「倒戈」

至於南韓隊方面，未有如預期徵召在歐洲聯賽效力的球員，隊中僅有在俄羅斯魯賓卡山效力的黃仁範、中超山東泰山的孫準浩以及大阪飛腳的權敬原，而球隊除了守將的金英權之外，大多數球員的國際賽經驗都不多。而中國隊方面，據報在中超聯協商休戰下，中國隊可以強陣出擊，而港籍的中國球員戴偉浚就會與港隊相遇。

另外，政府今年初向足總撥款超過700萬元引入VAR視像助理裁判系統（Video Assistant Referee），有望在下個球季正式試用，當局相信系統將有助提升香港超級聯賽賽事的水平和觀賞性，以及讓香港舉辦更多國際足球賽事。

港隊為下周的東亞盃備戰。(香港足總圖片)

港隊為下周的東亞盃備戰。(香港足總圖片)

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