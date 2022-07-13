東亞盃︱中超球隊終放人　日韓確定派本土球員出戰

港隊繼續為下月在日本舉行的東亞錦標賽進行備戰，而早前拒絕讓港隊徵召的中超球會，最終還是讓在中超效力的3名香港球員接受徵召。而文化體育及旅遊局長楊潤雄今日(13日)到訪將軍澳的訓練中心。

港隊將在下周二(19日)進行東亞盃的首戰，迎戰東道主的日本。而早前港隊主帥批評中超球會拒讓隊中港將為港效力之後，港隊隨即確定補選3名中超球員，勞烈斯、陳諾恆以及陳俊樂，意味中超球會最終還是願意放人。而除了港隊之外，日本及南韓在過去兩日亦落實大軍名單，當中日本全為國內效力的球員，而南韓則僅有3名在外球員。

在港隊的首場對手，日本徵召26名球員，全數都在日本聯賽效力。其中聯賽榜首的橫濱水手佔最多，有7人，當中包括前阿仙奴前鋒的宮市亮，這是他自2012年之後再次獲日本隊的徵召。同樣獲徵召的還有神戶勝利船的橋本拳人及武藤嘉紀，二人過去都曾外流歐洲，當中橋本因為俄羅斯入侵烏克蘭而回流日本，武藤則因為在英超紐卡素的上陣機會不多而返回日本。另外還包括混血的藤田譲瑠及鈴木彩艶，以及細谷真大3個U21的球員。

戴偉浚將「倒戈」

至於南韓隊方面，未有如預期徵召在歐洲聯賽效力的球員，隊中僅有在俄羅斯魯賓卡山效力的黃仁範、中超山東泰山的孫準浩以及大阪飛腳的權敬原，而球隊除了守將的金英權之外，大多數球員的國際賽經驗都不多。而中國隊方面，據報在中超聯協商休戰下，中國隊可以強陣出擊，而港籍的中國球員戴偉浚就會與港隊相遇。

另外，政府今年初向足總撥款超過700萬元引入VAR視像助理裁判系統（Video Assistant Referee），有望在下個球季正式試用，當局相信系統將有助提升香港超級聯賽賽事的水平和觀賞性，以及讓香港舉辦更多國際足球賽事。